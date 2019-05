Sinds het WK in 1986 trekt Michel D'Hooghe met steun van de KBVB zich het lot van Mexicaanse kansarme jongeren aan. Om dat project financieel te steunen, organiseert de Casa Hogar Foundation een debat in het Belgian Football Center.

Sociale projecten mag je niet te snel loslaten. Geschokt door de levensomstandigheden van weeskinderen in Toluca, van waaruit de Rode Duivels in 1986 hun zegetocht op het WK aanpakten, zette de KBVB het project Casa Hogar op. In een ruime villa kregen weeskinderen onderdak en ondersteuning bij hun integratie in de maatschappij.

Na een kwarteeuw liet de KBVB het even los, om snel in te zien dat de steun nog steeds broodnodig is. Dus kwam er een nieuwe stichting, onder impuls van Michel D'Hooghe. 'Alle hulp blijft welkom', aldus D'Hooghe.

De maximale bezetting van het huis aan de rand van de stad is zo'n dertig kinderen, momenteel zitten er zo'n twintig. D'Hooghe: 'In totaal passeerden er al meer dan vijfhonderd. Sommigen studeerden af aan de universiteit, anderen vonden elders hun weg.'

Om de werking te ondersteunen komt er op 21 mei vanaf 18u30 een groot debat onder topcoaches, geassisteerd door een top-CEO. Locatie: het Belgian Football Center in Tubeke, in het grote auditorium. Peter Vandenbempt (VRT/Proximus) leidt de debatten als moderator. Thema: hoe creëer je een All Star Team? Delen hun keukengeheimen: Roberto Martínez, Shane McLeod, de Nieuw-Zeelandse bondscoach die in december de Belgische hockeyploeg goud bezorgde op het WK, Hugo Broos, die Kameroen Afrikaans kampioen maakte en Bart De Smet, CEO van verzekeraar Ageas.

Tickets kunnen besteld worden via www.casahogar.be/congress. Prijzen: € 100/ticket of € 950/10 tickets.

Nog dit: om 17 uur is er voor geïnteresseerden een informele rondleiding achter de schermen van het Belgian Football Center.