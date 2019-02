Topmakelaar Didier Frenay: 'De meeste clubs misbruiken de affaire Propere Handen om hun geldgebrek te maskeren en tijd te winnen'

Didier Frenay is een gevestigde waarde in het makelaarswereldje. De carrière van Ivan Perisic, daar zit hij achter. De transfer van de jonge Benjamin Pavard naar Stuttgart, of die van Kurt Zouma naar Chelsea: ook hij. In zijn thuisbasis Monaco ontving hij Sport/Voetbalmagazine voor een lang gesprek over de consequenties van het voetbalschandaal Propere Handen.

Didier Frenay: 'Toen het schandaal uitbrak, belde mijn dochter me: 'Papa, moet jij naar de gevangenis?' Er werd van alles verteld. Riooljournalistiek. Zo richt je mensen en het werk van jaren te gronde. Er werd gezegd dat ik 6 miljoen had verdiend aan de transfer van Landry Dimata van Oostende naar Wolfsburg. Dat is niet waar. Had ik zo'n commissie gekregen, ik zou er ook niet over liegen. Als iedereen akkoord gaat en het staat op papier, dan is het legaal. Toen Mediapart me voor hun Football Leaks vroegof het klopte dat ik 10 procent commissie gekregen had op de transfer van Kevin De Bruyne naar Manchester City, heb ik dat bevestigd. Daar heb ik geen probleem mee. Samen met Patrick De Koster hebben we die klus geklaard. Een deal die je misschien één keer in je leven maakt. We kregen 10 procent. Misschien hadden anderen met 5 procent genoegen genomen, dat is hun probleem dan.'

Wederzijds respect

Hoewel hij niet verdacht wordt in het schandaal Propere Handen, ondervond Frenay toch ook al de kwalijke gevolgen van de geruchtenmolen die rond het dossier in gang werd gezet, zo verloor hij met Dimata en Lukebakio twee voorname klanten. 'Aan de transfer van Dimata heb ik uiteindelijk 1.375.000 euro verdiend, die nog niet eens betaald zijn. Dat is ver van 6 miljoen', zucht Frenay. 'Dat gerucht heeft grote gevolgen gehad, de speler heeft de samenwerking met mij stopgezet. Dodi Lukebakio, die goed bevriend is met Dimata, eveneens. Ik heb hen alles uitgelegd en de documenten getoond, maar ze wilden niet luisteren. Een samenwerking die van de ene dag op de andere eindigt, door een totaal van de pot gerukt gerucht.'

'In dit wereldje vergeten de mensen snel vanwaar ze komen en wie er voor hen was op moeilijke momenten. Lukebakio en Dimata zijn naar mij gekomen. Lukebakio stond op straat, Anderlecht moest hem niet meer. Dimata zat op een dood spoor bij Standard. Ik heb hem bij Oostende gestald. Een jaar later vertrok hij voor 11,5 miljoen naar Wolfsburg, waar hij 3000 keer meer zou verdienen als hij geregeld zou spelen. Hij kwam naar KVO voor 500.000 euro, Marc Coucke heeft dus geen slechte zaak gedaan. Het liep niet voor hem in Duitsland, maar ik heb het toch gedaan gekregen dat hij dezelfde garanties kreeg in Anderlecht.'

Ook de clubs verwijt hij hypocrisie. 'De meeste clubs misbruiken die affaire om hun geldgebrek te maskeren en tijd te winnen. Sommige hebben ervan geprofiteerd om de commissies opnieuw te onderhandelen en te verlagen. Clubs en makelaars hebben alle belang bij een goeie relatie gebaseerd op respect. Beeld je in dat de clubs de commissies niet meer betalen die ze verschuldigd zijn aan Henrotay, Bayat, De Koster, StarFactory... Vroeg of laat moeten ze toch een beroep op ons doen.'

(Pierre Danvoye)

