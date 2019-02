Topman UEFA over KV Mechelen: 'We volgen de zaak'

Simon Drake, directeur Wettelijke Zaken bij de Europese voetbalbond UEFA, valt niet uit de lucht als Sport/Voetbalmagazine hem aanspreekt over de rol van KV Mechelen in operatie Propere Handen. Daarbij linkt het federaal parket geel-rood aan matchfixing op het eind van vorig seizoen.

'We volgen de zaak', aldus Drake. De UEFA steekt zijn voelsprieten uit omdat KV de finale van de beker van België speelt en dus kans maakt op het ticket voor de groepsfase van de Europa League dat aan die prijs kleeft. 'We staan in contact met de Belgische voetbalbond', aldus Drake. 'Kwalificeert de club zich voor een Europees toernooi, dan zullen wij voorbereid zijn en gelden er regels.'

Mocht KV de beker winnen, maar de Belgische bond en eventueel ook het Belgisch Arbitragehof voor de Sport geel-rood aansprakelijk achten voor matchfixing, dan zal de UEFA de club toegang tot de Europa League ontzeggen, zo bepaalt artikel 4 van de Regulations of the UEFA Europa League. Dan gaat het Europees ticket van de bekerfinale niet naar KAA Gent, de andere finalist, zoals Sport/Voetbalmagazine op 6 februari schreef, waarvoor excuses.

Datzelfde artikel 4 bepaalt dat het ticket in dat geval gaat naar een club in play-off 1. Aangezien dat Europese ticket van de bekerfinale het op twee na beste is dat België krijgt, zal het daar dan gaan naar de derde. De kampioen plaatst zich voor de Champions League; de tweede mag naar de derde voorronde van de Champions League. De derde van play-off 1 krijgt normaliter een ticket voor de derde voorronde van de Europa League.

Maar als KV de bekerfinale wint én veroordeeld wordt, zou die derde dus dat ticket van de bekerfinale krijgen. Het ticket van de derde zou dan opschuiven naar de vierde. En dan zou de vijfde de barrage spelen voor het laatste ticket, voor de tweede voorronde van de Europa League.