Toronto FC kondigt de komst van Alejandro Pozuelo aan

Toronto heeft de komst van Pozuelo maandagnamiddag officieel aangekondigd. KRC Genk heeft de transfer zelf nog niet bevestigd.

De Canadese club vermeldt in haar persbericht niets over de contractduur van Pozuelo. De middenvelder maakt op 18 maart pas de overstap, na de twee resterende wedstrijden in de reguliere competitie van de Jupiler Pro League.

Transfersoap

Er komt zo een definitief einde aan de transfersoap rond de 27-jarige Pozuelo. De Spanjaard leek Genk half januari al te verlaten voor een aanlokkelijk aanbod van het Saoedische Al-Ahli, maar verkoos op het nippertje te blijven. Begin februari begon de hele transfersoap opnieuw en kon Pozuelo niet meer weigeren.

Hij komt terecht bij Toronto FC, de club van onze landgenoot Laurent Ciman. 'Alejandro is een fantastische speler, die zowel de gave heeft kansen te creëren als ze af te werken', legde Ali Curtis, algemeen manager van Toronto, uit. 'Hij is de beste speler in het momenteel beste team van België. Het is duidelijk dat we hem heel graag nu al bij onze kern hadden gevoegd, maar we kijken er naar uit hem te kunnen verwelkomen op 18 maart.'

Regulier seizoen

Pozuelo werkt zo de komende twee weken met Racing Genk nog de laatste twee wedstrijden af in de reguliere competitie, thuis tegen Lokeren en in Zulte Waregem. In de play-offs kan de competitieleider niet meer rekenen op de spelverdeler.

Er komt zo een einde aan een periode van iets meer dan 3,5 seizoenen in Genkse loondienst voor Pozuelo. De Andalusiër streek in de zomer van 2015 transfervrij neer in Limburg. Voordien had hij de kleuren verdedigd van zijn opleidingsclub Real Betis (2011-2013), Premier League-club Swansea City (2013-2014) en Rayo Vallecano (2014-2015).

In Genk kwam Pozuelo (tot dusver) tot 176 officiële duels, waarin hij 25 keer scoorde en zestig assists gaf. Vorig seizoen verloor hij met Genk de bekerfinale tegen Standard (1-0 nv).

Dit seizoen hielp hij het elftal van coach Philippe Clement met knap combinatievoetbal aan de herfsttitel. Voor de beslissende play-offs voor de landstitel past hij echter. Genk telt na 28 speeldagen zes punten voorsprong op eerste achtervolger Club Brugge.

Toronto begon het seizoen in de nieuwe MLS-competitie zaterdag met een 1-3 zege bij Philadelphia Union. In de Noord-Amerikaanse Champions League vloog het team er wel meteen uit. Het bescheiden Panamese Independiente haalde het over twee wedstrijden (thuis: 4-0, uit: 1-1).