Na een aantal woelige jaren met veel pieken en dalen, is Racing Mechelen bezig aan de weg omhoog. Het staat op een zucht van de titel in derde amateur.

'De kampioenenviering in ons thuisstadion staat al met stip aangeduid in de agenda', opent François De Keersmaecker, voorzitter van Racing Mechelen. Als de ploeg zaterdag wint op het veld van KVC Lille is de titel en rechtstreekse promotie naar tweede amateur een feit. Met tien punten voorsprong op de eerste achtervolger en nog vier wedstrijden op de kalender kan het haast niet meer mislopen.

De Mechelse aanhang zal zaterdag talrijk afzakken voor de kampioenswedstrijd. KVC Lille stelde zeshonderd tickets ter beschikking, die in geen tijd de deur uit waren. Verrassend is dat niet, want Racing speelt al haar thuiswedstrijden voor zo'n duizend supporters. 'Als dat je dat aantal vergelijkt met onze streekgenoten, is dat een enorm veel', zegt De Keersmaecker, die de kracht van de supporters benadrukt. 'De uitgebreide supporterskern maakt van Racing een aantrekkelijke ploeg om voor te spelen. Ik ben ervan overtuigd dat onze supportersaanhang een positieve invloed heeft gehad op de resultaten. Onze supporters zingen altijd de hele wedstrijd en de geweldige sfeer geeft de spelers echt een boost.'

Familiale band

De Keersmaecker was van 2006 tot 2017 bondsvoorzitter en werd in januari 2019 voorzitter van de Antwerpse traditieclub. 'Op vraag van de club ben ik mee in het project gestapt, dat op poten was gezet door mensen die al langer in het bestuur zaten. Ik ben voorzitter, maar heb het heel druk met mijn advocatenkantoor. Ik kan daardoor operationeel niet veel op mij nemen, maar trek wel ten volle mee de kar.'

De Mechelaar heeft altijd een speciale band gehad met groen-wit. Oscar Van Kesbeeck, die één jaar na de stichting van de club speler-voorzitter werd, was de grootvader van zijn echtgenote. 'En dus ook de vader van mijn schoonmoeder. Zij wordt in mei honderd jaar en praat nog steeds met veel liefde over haar vader. Dat ik een familiale band met de club heb, vind ik toch mooi.'

Nieuwe wind

Toen De Keersmaecker werd aangesteld als voorzitter, vertoefde Racing Mechelen in eerste provinciale, de laagste klassering ooit. 'Dat was een historisch dieptepunt voor de club. Maar we hebben bewezen dat we snel iets kunnen opbouwen. Een jaar na degradatie zijn we meteen gestegen, en nu zijn we uitstekend op weg om voor de tweede keer in drie jaar te promoveren.'

Er waait een nieuwe wind door de club, en dat komt ook door een vlotte samenwerking met de stad. 'We worden door de stad gesteund in onze plannen om een nieuw stadion te bouwen. En toen we in 2020 twee nieuwe terreinen aangelegd hebben voor onze jeugd, droeg het stadsbestuur ook haar steentje bij.'

© KRC Mechelen

Een goed draaiende jeugdwerking is belangrijk voor De Keersmaecker. 'Ik kan met trots zeggen dat we momenteel een driehonderdtal jeugdspelers hebben, wat enorm veel is. Daarnaast hebben we ook 29 jeugdtrainers-en coördinatoren die uitstekend werk leveren', klinkt het. Twee jaar geleden behaalde de jeugdwerking van Racing Mechelen het label van interprovinciaal voetbal. Toch is er ook plaats voor minder getalenteerde jongeren. 'Iedereen moet de kans krijgen om bij Racing te komen voetballen. Daarom bieden we hier ook gewestelijk voetbal aan. We hebben op zo goed als elk leeftijdsniveau zowel interprovinciaal en gewestelijk voetbal, wat maakt dat er in totaal 22 jeugdploegen zijn.'

Dat ruime aanbod heeft ook een keerzijde. 'Doordat er zo veel ploegen zijn, botsen we op vlak van accommodatie op onze grenzen. Om ervoor te zorgen dat al onze jeugdploegen voldoende kunnen trainen, willen we in de toekomst samenwerken met clubs uit de streek en hun velden gebruiken. Dat is nu al het geval met KFC Walem en Rapid Leest.'

Meer dan alleen voetbal

Voor de Keersmaecker is het belangrijk dat de club zich ook inzet voor zaken naast het voetbal. 'Meer dan de helft van onze jeugdspelers heeft een migratieachtergrond. Voor die jongeren willen we er ook zijn op sociaal vlak. We willen meer aanbieden dan alleen voetbal', legt hij uit. 'Ik spreek dan over naschoolse begeleiding, kinderopvang in de lokalen van de club, enzovoort.' Als voorbeeld kijkt De Keersmaecker naar City Pirates Antwerpen. 'We hebben contact gehad met hen en willen hun voorbeeld volgen.'

Verder wil Racing meer inzetten op de betrokkenheid van de ouders. 'We merken dat die de laatste jaren op een laag pitje staat. We willen meer vrijwilligers voor taken van afgevaardigde van de ploeg of chauffeur bij uitwedstrijden.'

Over de toekomst van Racing Mechelen is De Keersmaecker wel realistisch. 'In het verleden heeft de club sprongen gemaakt die te groot en financieel onhaalbaar waren. We zijn een club die vlot moet kunnen meedraaien in het amateurvoetbal, maar terugkeer naar het profniveau is voor ons te hoog gegrepen.'

