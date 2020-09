Iedere maandag bespreekt hoofdredacteur Jacques Sys het voetbalweekend. Vandaag heeft hij het over de malaise bij KAA Gent en KRC Genk, maar ook over de eerlijke Ivan Leko bij Antwerp.

KAA Gent geraakt maar niet uit het dal. Komt het nog goed dit seizoen?'Het is gewoon wachten op de vorm van een aantal bepalende spelers. Maar dat kan nog even duren. En frappant is dat er zelfs bij die spelers die het voortouw moeten nemen niemand is die opstaat. Los daarvan hebben ze zaterdag tegen OH Leuven met een halve invallersploeg 30 minuten heel goed gevoetbald. Het was zelfs het beste wat er dit seizoen te zien viel. Alleen wordt er niet afgewerkt. En vliegen er drie ballen tegen de lat. Dat is typisch voor een ploeg die met zichzelf in de knoop ligt. Vanaf het moment dat OH Leuven in korte tijd op 0-1 en 0-2 kwam, was het een hele tijd over. Tot het dan na de 2-3 tot een slotoffensief kwam.'Je moet afwachten of Wim De Decker de geknipte man is om de ploeg weer op de rails te krijgen. Ik vind hem op persconferenties redelijk vlak, al is dat niet altijd een graadmeter. Toen hij Antwerp naar 1A bracht was er voor zijn werk wel veel lof. Alleen is de situatie nu veel moeilijker. En de druk veel hoger. KAA Gent heeft na de turbulentie van de voorbije weken dringend nood aan rust in en rond de ploeg. Er hangt een sfeer van negativisme en cynisme rond de Buffalo's.'Intussen begint Jess Thorup bij KRC Genk aan een nieuw luik in zijn carrière.'Ik denk dat een trainer met het profiel van Thorup goed zal passen in Genk. Hij speelt het offensieve voetbal dat ze daar voor ogen hebben. Thorup is een zeer warme man, heel attent ook. Ik herinner me dat hij bij KAA Gent eens taart meebracht voor de journalisten op de dag dat hij verjaarde, door zijn vrouw gebakken. Dat zegt veel over hem. Zeker in een tijd dat er trainers zijn die de media als hun vijanden aanzien. Thorup staat heel goed in het leven.'Benieuwd of er vanavond tegen KV Oostende iets te zien zal zijn bij Genk na de komst van Thorup die gegarandeerd andere accenten gaat leggen. Maar KV Oostende is een lastige tegenstander. Die Duitse trainer, Alexander Blessin, verricht goed werk. Het is opmerkelijk hoe snel zijn hand zichtbaar werd in de ploeg. Hij introduceerde een totaal andere speelwijze, met veel pressing en dit in een totaal nieuwe ploeg die fysiek helemaal in orde is. Blessing heeft als jeugdtrainer zijn ogen goed de kost gegeven en alles wat hij zag gefilterd en overgoten met eigen bevindingen. Dat soort trainers zijn een zegen voor ons voetbal.'In Genk moeten ze wat er de laatste vijftien maanden gebeurde toch eens goed analyseren. Waar zouden ze bijvoorbeeld gestaan hebben indien ze begin vorig seizoen voor Marc Brys of Bernd Storck hadden gekozen. Alleen wilden die hun eigen team meebrengen. En dat blijft bij vele clubs onbespreekbaar. Maar sindsdien staat Genk wel geen stap verder.'Een andere trainer, Ivan Leko, zei na de 1-3 zege van Antwerp op KV Kortrijk dat hij in de eerste helft voor een verkeerde tactiek had gekozen.'Dat is iets wat je zelden hoort. Het doet me denken aan de kleurrijke trainer Rik Pauwels die in het midden van de jaren tachtig Beveren trainde en na een nederlaag tegen Antwerp eens uit de kleedkamer kwam en zei: 'Heren, ik heb tactisch gefaald.' Het is de enige keer dat ik een trainer dat openlijk hoorde verklaren.'Vele trainers vinden dat ze zich kwetsbaar opstellen als ze hun fouten erkennen. Terwijl het hen juist iets menselijks geeft. Uiteindelijk hebben ze er geen moeite mee om spelers terecht te wijzen. Dan mag je soms ook zelf eens voor de spiegel gaan staan.'