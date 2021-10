Jacques Sys, hoofdredacteur van Sport/Voetbalmagazine, blikt terug op de sportactualiteit. Hij heeft het over de Rode Duivels, Luka Elsner en het wielerseizoen.

De Rode Duivels blijven na de Nations League weer zonder prijs achter. Plots neemt de kritiek op Roberto Martínez toe.

...

De Rode Duivels blijven na de Nations League weer zonder prijs achter. Plots neemt de kritiek op Roberto Martínez toe.Jacques Sys: 'Terwijl Martínez in het verleden geprezen werd door zijn aanpak, voor zijn empathisch vermogen en het feit dat de spelers onder hem weer graag naar de nationale ploeg komen. Nu zou hij plots te conservatief zijn. In zijn spelerskeuze, in de manier waarop hij de ploeg laat voetballen. Ik heb soms wat moeite met dat zwart-witdenken.''Zou het niet kunnen dat deze ploeg niet goed genoeg is voor de echte top? Dat hebben de voorbije toernooien toch getoond. Alleen zijn er altijd wel dingen waardoor het verwachtingspatroon snel de hoogte ingaat. Die memorabele overwinning op het WK van 2018 tegen Brazilië bijvoorbeeld. En telkens weer wordt er gesproken van een gouden generatie.''Nu zegt Martínez dat hij aan een nieuwe cyclus gaat beginnen. Dat had eventueel al na het EK gekund, maar zou je dan Frankrijk op de Nations League hebben verslagen? Je moet nog altijd afwachten wat de doorgroeimogelijkheden zijn van al die jonge spelers die nu worden genoemd. Al moeten ze natuurlijk wel de kans krijgen om die te tonen.'Intussen kwam het in de Jupiler Pro League tot een opmerkelijke trainerswissel: Luka Elsner gaat van KV Kortrijk naar Standard.Jacques Sys: 'Nadat ze op Sclessin kennelijk eerst bot vingen bij Alexander Blessin. Die wil loyaal blijven aan KV Oostende. Het meest pijnlijke vind ik dat Elsner bij Standard zelf heeft gesolliciteerd. Hoe kan je het voor jezelf verantwoorden om dat te doen, drie maanden nadat je met je volle verstand een overeenkomst tekende?''Natuurlijk zijn trainers heel kwetsbare personen die snel bij het huisvuil worden gezet als het niet loopt. Maar dat mag je geen vrijbrief geven om ergens te gaan solliciteren. Trainers horen hun contract uit te doen.' 'Die manier van handelen hoort helaas steeds meer bij deze jungle. Kijk naar Jess Thorup vorig seizoen bij KRC Genk. Een gentlemen, werd de Deen genoemd. Net zoals Elsner. Het valt voor Standard te hopen dat ze de juiste keuze hebben gemaakt. Elsner heeft goed werk geleverd bij KV Kortrijk, ook al staan ze uiteindelijk maar in de middenmoot. En Standard is KV Kortrijk niet. Hoe zal hij daar met de druk omgaan?'Met Parijs-Tours werd het wielerseizoen afgesloten. Wat blijft u vooral bij?Jacques Sys: 'De prestaties van Wout van Aert natuurlijk, de knappe manier waarop Remco Evenepoel na zijn revalidatie weer overeind klauterde. Maar ook de totaal andere manier van koersen. Renners laten zich niet langer als robotten vastbinden, ze gaan voluit voor de aanval. En al even opmerkelijk: ronderenners strijden in de klassiekers mee om de overwinning. Tadej Pogacar is daar het voorbeeld van. Luik-Bastenaken-Luik winnen, de Tour en nu de Ronde van Lombardije. Je moet al ver teruggaan om dat nog te zien.''De wielersport heeft zichzelf in 2021 in de etalage geplaatst. De beleving rond de wedstrijden is enorm. En vooral: de vedetten waarin het publiek zich herkent zijn er. Nu al is het uitkijken naar 2022.'