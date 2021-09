Beerschot, de rode lantaarn in de hoogste Belgische voetbalklasse, heeft dinsdagavond een coachingteam van vier trainers aangesteld, met de Argentijnen Javier en Diego Torrente, Frank Magerman en Greg Vanderidt.

Zij volgen de vorige week ontslagen Peter Maes op. Javier Torrente heeft de sportieve eindverantwoordelijkheid.

Javier Torrente maakte destijds, samen met Beerschot-bestuurslid Jan Van Winckel, deel uit van de staf van Marcelo Bielsa bij Marseille (2014-2015). Bielsa, die ook bij het Argentijnse nationale elftal (1998-2004) Torrente als assistent had, heeft nu Leeds United onder zijn hoede. Als hoofdcoach was Torrente nog niet in Europa aan de slag, wel in Paraguay (Cerro Porteno, Libertad en Nacional), Argentinië (Newell's Old Boys), Chili (Cobreloa, CD Everton), Colombia (Once Caldas) en Mexico (Leon, Monarcas Morelia).

Magerman stroomt door van de jeugdopleiding van Beerschot en Vanderidt maakt de overstap van eerstenationaler Rupel Boom, waar hij de rol van T1 vervulde. Diego Torrente werkte als video-analist eerder al samen met zijn broer. Samen met Head of performance Pieter Jacobs, keeperstrainer Patrick Nys en videoanalist Gregory De Grauwe vormen ze nieuwe staf. "Zij zullen samen een hecht team vormen om Beerschot passie, grinta en ervaring bij te brengen", klinkt het op de clubwebsite.

"Javier en Diego Torrente staan bekend om hun professionaliteit en gedrevenheid", vertelt technisch manager Sander Van Praet. "Die kunnen zij koppelen aan hun ervaring op het allerhoogste niveau in topcompetities. We kiezen ervoor om hen samen te brengen met twee doorwinterde Belgische assistenten die de competitie en de club door en door kennen."

Beerschot sprokkelde vooralsnog een magere 1 op 24 en staat daarmee troosteloos laatste in de Jupiler Pro League. Het heeft al zes punten achterstand op OH Leuven en AA Gent.

