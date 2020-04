Door de coronacrisis kon de trainerscursus niet van start gaan.

De gecombineerde KBVB-cursus voor het UEFA B- en UEFA A-trainersdiploma werd in oktober goedgekeurd door de UEFA en in november gepresenteerd aan de Rode Duivels. 'Zij kregen toen al precursusopdrachten', zegt Kris Van Der Haegen, di...

De gecombineerde KBVB-cursus voor het UEFA B- en UEFA A-trainersdiploma werd in oktober goedgekeurd door de UEFA en in november gepresenteerd aan de Rode Duivels. 'Zij kregen toen al precursusopdrachten', zegt Kris Van Der Haegen, directeur van de federale trainersschool. 'In drie videoclips moesten ze het probleem zoeken en op basis daarvan een training maken. Ze zullen les krijgen in Tubeke, maar in de academie van hun club ook praktijksessies moeten doen bij een leeftijdsgroep naar keuze. Vorige week konden we zoals verwacht nog niet van start gaan, maar we hielden wel een conferencecall met alle spelers.' De volgende interlandperiode is in juni, maar de kans bestaat dat de coronacrisis ook dan nog geen wedstrijden zal toelaten. 'In dat geval zullen we proberen de cursus online te starten.', aldus Van Der Haegen. Deze unieke cursus voor actieve internationals is een idee van Roberto Martínez. 'Als wij dit niet met de KBVB doen, dan zullen onze spelers opleidingen bij buitenlandse federaties gaan volgen', vreest Van Der Haegen. 'Afhankelijk van hoe snel ze hun taken kunnen maken, is het een cursus die ze in één à twee jaar moeten kunnen afwerken.'