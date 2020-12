In zijn eerste wedstrijd onder Hein Vanhaezebrouck, na Jess Thorup, Laszlo Bölöni en Wim De Decker de vierde trainer van het seizoen, heeft AA Gent zondag een 2-1 nederlaag geleden bij Oostende.

Het begon nochtans veelbelovend. Al na vijf minuten zette Osman Bukari Gent op 0-1 en die voorsprong bleef tot de rust op het bord staan. Makhtar Gueye scoorde de gelijkmaker in de 61e minuut. In de 74e minuut mocht Fashion Sakala vanop de penaltystip de eindstand vastleggen, na hands van Elisha Owusu.

Met 19 punten wipt Oostende in de stand naar de tiende plaats, onder meer over Gent. Dat is met 16 punten na vijftien speeldagen dertiende.

Standard speelt gelijk, Beerschot verliest

Eerder speelden Standard en KV Mechelen gelijk: 2-2.

De Rouches kwamen twee maal op voorsprong, maar gaven de leiding telkens weer weg. Het is voor Standard het vierde gelijkspel op een rij. De Luikenaars blijven vijfde, met 25 punten, maar zien hun achterstand op koploper Genk (31 punten) vergroten. Mechelen (14 punten) schiet met het puntje niet te veel op. Het blijft met een zestiende plaats in de degradatiezone hangen.

Beerschotverloor met 0-1 van Eupen. Het team van Hernan Losada verzuimde zo opnieuw aan de leiding te komen.

Emmanuel Agbadou kopte raak voor Eupen na een hoekschop.

Beerschot is dus leider af, en volgt op drie punten van leider Racing Genk, dat eerder met 4-2 won van Antwerp. Club Brugge is tweede met 30 punten. Blauw-zwart haalde het zaterdag met 1-0 van STVV. Eupen klimt naar de negende plaats met 20 punten.

