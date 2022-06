Verschillende Rode Duivels willen of zullen komende zomer van omgeving veranderen, omdat hun contract afloopt, ze meer speelkansen zoeken of de stap naar een betere club willen zetten.

Kort voor het WK in Qatar zullen sommige spelers extra hard nadenken over hun toekomst. Voetballers die niet zeker zijn van speelminuten zullen mogelijk op zoek gaan naar een team waar ze meer kansen krijgen en hoewel Roberto Martinez een transfer afraadde willen meerdere Rode Duivels het toch hogerop gaan zoeken.

Einde contract

Meerdere Rode Duivels hebben een aflopend contract. Zo is er Axel Witsel, die niet bij Borussia Dortmund blijft en ook nog geen nieuwe club op het oog heeft. Tijdens de persbabbel bij de nationale ploeg vertelde hij dat hij op topniveau wil blijven spelen. Een nieuw Chinees avontuur ziet Witsel zeker niet zitten en ook België is voor de middenvelder nog geen optie. Momenteel zou er naast Italiaanse interesse ook belangstelling zijn van Marseille, Benfica en Zenit FC.

Eind mei besloten Real Sociedad en Adnan Januzaj niet meer verder te onderhandelen over een contractverlenging. Meteen na de aankondiging van het team doken de geruchten weer op dat Barcelona de Belg graag zou inlijven. Volgens Marca zouden de Catalanen voor Januzaj willen gaan als Ousmane Dembélé zijn contract niet verlengt en Raphinha (Leeds) te duur zou blijken. Ook AS Roma, Sevilla en Valencia zouden kijken naar de Rode Duivel.

© GETTY

Barcelona zou ook interesse hebben in Jason Denayer, die een contractverlenging bij Olympique Lyon weigerde. De clubleiding probeerde nog druk uit te voeren door de verdediger speelkansen te ontzeggen, maar dat heeft niet gewerkt. Hij zou in de belangstelling van Juventus en Newcastle staan.

Bij Dries Mertens ligt zijn toekomst in eigen handen, want de club zou hem graag houden, maar dan moet de speler loon inleveren. Napolivoorzitter Aurelio De Laurentiis zette tijdens een persconferentie nog wat extra druk: 'Het hangt van hem af of hij kiest voor het verachtelijke geld of voor het privilege om in Napels te wonen en een kleedkamer die hem voldoening heeft gegeven.' Onder andere Inter, Chelsea en Lazio, waar zijn ex-coach Maurizio Sarri de trainer is, tonen interesse.

Divock Origi zou dan weer dicht bij een overstap naar Italië staan, meer bepaald naar AC Milan. Volgens de Engelse pers wou hij uit Engeland vertrekken en dus zou hij aanbiedingen van West Ham, Newcastle, Wolverhampton, Southampton en Crystal Palace geweigerd hebben.

© GETTY

Vertrekken mogelijk

Voor Dennis Praet is zijn toekomst een vraagteken. Leicester City verhuurde de middenvelder vorige zomer aan Torino, maar daar lijkt het transferbedrag een struikelblok. 15 miljoen euro zou te riskant zijn voor een speler die regelmatig geblesseerd is. Zijn toekomst ligt hoogstwaarschijnlijk wel in Italië.

Wie ook niet meer past in de plannen, is Michy Batshuayi bij Chelsea. Het voorbije seizoen speelde hij voor Besiktas, maar ook daar kan hij niet blijven. Het is dus de vraag waar hij volgend seizoen voetbalt. Bij Chelsea vertrekken mogelijk alle Belgen, want ook Charly Musonda Jr en Romelu Lukaku zouden andere oorden opzoeken. Voor die laatste zou zijn ex-club Inter Milaan een terugkeer aan het bestuderen zijn.

Mogelijk verhuist er wel een andere Rode Duivel naar Londen, want Youri Tielemans staat naar verluidt dicht bij een overstap naar Arsenal. Hij heeft nog één jaar contract bij Leicester, maar lijkt niet van plan te verlengen. Ook Leandro Trossard zou graag een stap hoger zetten dan Brighton en voor Leander Dendoncker, die bij Wolverhampton geen vaste basispion is, zou er belangstelling zijn van Lazio.

© Getty Images

Volgens het Spaanse El Mundo Deportivo wil Newcastle proberen om Yannick Carrasco te halen. Charles De Ketelaere wordt dan weer door de knip- en plaksites aan verschillende teams gelinkt en de speler voelt zich klaar voor een hoger niveau, maar hij kan evengoed bij Club Brugge blijven. De zekere speelkansen die hij daar krijgt zouden mogelijk van belang kunnen zijn voor een WK-selectie. En nadat Toby Alderweireld aanwezig was bij een match van Antwerp, zijn er geruchten dat de ploeg interesse zou hebben in de verdediger die momenteel in Qatar voetbalt.

