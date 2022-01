Union heeft zijn eerste transfer van het jaar 2022 voltooid. De koploper in eerste klasse heeft de Japanner Koki Machida aangetrokken, een 24-jarige linksvoetige centrale verdediger die overkomt van Kashima Antlers. En ook Beerschot heeft zijn eerste naam van 2022 beet. Dante Rigo komt over van PSV.

'Machida speelde afgelopen seizoen (de competitie in Japan is net afgelopen) 34 wedstrijden, en scoorde daarin vijf keer en gaf een assist', schrijft Union op zijn website. 'In totaal speelde hij 116 wedstrijden voor de club waar hij ook zijn jeugdopleiding genoot. Samen met Kaoru Mitoma maakte Machida ook deel uit van de olympische nationale ploeg van Japan, afgelopen zomer op de Spelen. Hij was invaller in de eerste wedstrijd tegen Zuid-Afrika.'

Union voert 1A aan met zeven punten meer dan eerste achtervolger Club Brugge.

Rigo krijgt kans bij Beerschot

Hekkensluiter Beerschot ging dan weer de Nederlandse markt op en plukte voormalig toptalent Dante Rigo weg bij PSV. De 23-jarige centrale middenvelder heeft een contract ondertekend tot het einde van het seizoen met een optie voor een extra seizoen. Hij sluit meteen aan bij de groepstrainingen op de oefenstage in Spanje.

Rigo speelde tot 2007 bij de jeugd van Lierse. Hij verkaste op tienjarige leeftijd naar de jeugdacademie van PSV. In Eindhoven klom hij via de academie en Jong PSV op naar het eerste elftal. Vorig seizoen werd hij uitgeleend aan ADO Den Haag en voordien ook aan Sparta Rotterdam. In totaal heeft hij meer dan honderd wedstrijden in de Nederlandse eerste en tweede divisie op zijn teller. Rigo doorliep gelijktijdig met zijn jeugdopleiding bij PSV ook alle nationale jeugdelftallen.

'Dante zal ons middenveld meteen versterken met zijn technische bagage', vertelt technisch manager Sander Van Praet. 'We waren op zoek naar een jonge Belg met het juiste profiel. Dante staat gekend als een speler met een sterke passing en een fijne traptechniek.'

Beerschot neemt centrale middenvelder Dante Rigo over van @psv. ⚽



Lees meer op onze site. 👇#WeAre13 — K. Beerschot V.A. (@kbeerschotva) January 4, 2022

