De transfermarkt is opnieuw open. Volg hier alle ins en outs van 1A op de voet.

RSC Anderlecht

In: Takidine (KRC Genk), Wellenreuther (Willem II, Ned), Luckassen (PSV, Ned), Michailitsjenko (Zorja Loehansk, Ukr), Tau (Brighton & Hove Albion, Eng).

Uit: Kums & Roef (KAA Gent), Boeckx (gestopt), Lavia (Manchester City, Eng), Najar (Los Angeles FC, USA), Chadli (AS Monaco, Fra), Joveljic (Eintracht Frankfurt, Ger), Sandler (Manchester City, Eng), Pjaca (Juventus, Ita), Musona (KAS Eupen), Saelemaekers (AC Milan, Ita), Dailly (YR KV Mechelen), Lutonda (RKC, Ned), Roofe (Rangers FC, Sco).

R Antwerp FC

In: Boya & Butez (Royal Excel Mouscron), B. Verstraete (1.FC Köln, Ger), Lausberg (Standard), Miyoshi (Kawasaki Frontale, Jpn), Beiranvand (Persepolis FC, Irn), De Pauw (transfervrij).

Uit: De Wilde (KSC Lokeren-Temse),Hoedt (Southampton FC, Eng), Baby (KAS Eupen), Colpaert (SC Eendracht Aalst), Opare (SV Zulte Waregem), Gano (KRC Genk), Kakudji & Bernier (RFC Seraing), Liongola (in onderling overleg ontbonden), Arslanagic (KAA Gent), Nazarina (Zorja Loehansk, Ukr).

K Beerschot VA

In: Van den Buijs (Heracles Almelo, Ned), Van den Bergh (OH Leuven, via KAA Gent), Sanyang (Superstars Academy, Gam).

Uit: De Smet (KSK Lierse Kempenzonen), Nolle (Hoogstraten VV), Saint-Louis (ES Troyes AC, Fra).

Cercle Brugge

In: Raux-Yao (AJ Auxerre, Fra), Corryn (YR KV Mechelen).

Uit: Donsah (Bologna FC, Ita), Peeters (KAS Eupen), Carré (KFC Mandel United), Biancone, Panzo & Foster (AS Monaco, Fra), Chatziisaias (Caykur Rizespor, Tur), Dabila (Lille OSC, Fra), Moser (1.FC Union Berlin, Ger), Christie-Davies (Liverpool FC, Eng), Coulibaly (Angers SCO, Fra), Saadi (RC Strasbourg, Fra).

SC Charleroi

In: Benchaib (transfervrij), Gillet (transfervrij), Ribeiro Costa (R Exc. Virton), Rezaei (Club Brugge).

Uit: Fortuna (KAA Gent),Perbet (OH Leuven), Noorafkan (Sepahan FC, Irn), Baume (R Francs Borains), Garita (FC Villefranche Beaujolais, Fra), Rodes (RFC De Liège).

Club Brugge

In: -

Uit: Diagne (contract ontbonden),Vanlerberghe (YR KV Mechelen), De Wolf (NEC, Ned), Dendoncker & Tau (Brighton & Hove Albion, Eng), Amrabat (AC Fiorentina, Ita), Schoonbaert (Waasland-Beveren), Hubert (KV Oostende), Fadiga (Heracles Almelo, Ned, via FC Volendam, Ned), Openda (Vitesse, Ned), Rezaei (SC Charleroi).

KAS Eupen

In: Defourny (transfervrij), Baby (R Antwerp FC), Musona (RSC Anderlecht), Peeters (Cercle Brugge), Miangue (Standard, via Cagliari Calcio, Ita), Heris (Újpest FC, Hun), Poulain (transfervrij).

Uit: Bolingi (R Antwerp FC),Prevljak (RB Salzburg, Aut), Blondelle (KMSK Deinze),Milicevic (?), Verdon (Deportivo Alavés, Esp), Bautista (Real Sociedad, Esp), Ebrahimi (Al Ahli SC, Qat), Ezatolahi (FK Rostov, Rus).

KRC Genk

In: Dessers (Heracles Almelo, Ned), Kouassi (Celtic, Sco), Muñoz (Atlético Nacional, Col), Arteaga (Club Santos Laguna, Mex).

Uit: Hagi (Rangers FC, Sco),Takidine (RSC Anderlecht), Reyners (Waasland-Beveren), Screciu (CS Universitatea Craiova, Rou), Coucke (YR KV Mechelen), Leyssens (Lommel SK), Saibari Ben El Basra (PSV, Ned), Vanzeir (R Union SG), Piotrowski (Fortuna Düsseldorf, Ger).

KAA Gent

In: Kums & Roef (RSC Anderlecht), Botaka & De Bruyn (STVV), Parmentier (transfervrij), Arslanagic (R Antwerp FC), Fortuna (SC Charleroi), Dorsch & Kleindienst (1.FC Heidenheim 1846, Ger).

Uit: Smith (IFK Norrköping, Swe), Lloci (KVC Westerlo), Andrijasevic (?), Azango & Yem (AS Trencín, Svk), Beridze (?),Machado (?),Mostafa (?), Inbrum (Maccabi Petah Tikva, Isr), Van den Bergh (K Beerschot VA, via OH Leuven), De Busser (Lommel SK).

KV Kortrijk

In: Dewaele (KVC Westerlo), Jonckheere (KV Oostende), Jakubech (Lille OSC, Fra).

Uit: Hornby (Stade de Reims, Fra, via Everton FC, Eng), Tuta (Eintracht Frankfurt, Ger), Batsoela (Dinamo Minsk, BLR), Kovacevic (contract ontbonden).

OH Leuven

In: Perbet (SC Charleroi).

Uit: Henkinet (Standard), Gilis (KSK Lierse Kempenzonen), Van den Bergh (K Beerschot VA, via KAA Gent).

YR KV Mechelen

In: Bushiri (STVV, via Norwich City, Eng), Coucke (KRC Genk), Vanlerberghe (Club Brugge), Dailly (RSC Anderlecht).

Uit: Swinkels (VVV-Venlo, Ned), Corryn (Cercle Brugge), Bagayoko (in onderling overleg ontbonden), Valkenaers (THES Sport), Lemoine (Lommel SK).

Royal Excel Mouscron

In: Koffi, Zeka, Faraj, Agouzoul, Brym, Gueye, Postolachi, Bocat, Onana, Nlandu (Lille OSC, Fra), Silvestre (transfervrij), Tabekou (R Union SG), Gnohéré (transfervrij), Badibanga (transfervrij).

Uit: Allagui (contract ontbonden), Boya & Butez (R Antwerp FC), Olinga (?), Hocko (?), Bakic (?), Ciranni (?), Antonov (?), De Medina (DSC Arminia Bielefeld, Ger), Wimmer (Stoke City, Eng), Sobiech (1.FC Köln, Ger), Queirós (FC Porto, Por), García (Manchester City, Eng), Perica (Udinese, Ita), Chibani (FC Nantes, Fra), Osabutey (Werder Bremen, Ger), Libertiaux (RAA La Louvière).

KV Oostende

In: Kvasina (SV Mattersburg, Aut), D'Arpino (US Orléans, Fra), Ndicka Matam (Ol. Lyon, Fra), Hendry (Celtic FC, Sco), Theate (transfervrij), Hubert (Club Brugge), Jäkel (RB Leipzig, Ger), Bätzner (VfB Stuttgart, Ger), Gueye (AS Saint-Etienne, Fra), Sibbick (Barnsley FC, Eng).

Uit: Faes (Stade de Reims, Fra),Jonckheere (KV Kortrijk), Ndenbe (EA Guingamp, Fra), Dutoit (KMSK Deinze), Lombaerts (gestopt).

Standard

In: Henkinet (OH Leuven).

Uit: Lavalée (FSV Mainz 05, Ger),Cavanda & Sá (contract ontbonden), Miangue (KAS Eupen, via Cagliari Calcio, Ita), Milinkovic-Savic (Torino, Ita), Frenoy (RFC De Liège), Lausberg (R Antwerp FC).

STVV

In: Colidio (Inter, Ita), Durkin (DC United, USA), Nakamura (Gamba Osaka, Jpn), Buatu Mananga (Rio Ave FC, Por).

Uit: Botaka & De Bruyn (KAA Gent), De Petter (gestopt), Herbots (R Union SG), Acolatse (Hapoel Beer Sjeva, Isr), Endo (VfB Stuttgart, Ger), De Smet (Stade de Reims, Fra), Sousa (Vejle BK, Den), Bushiri (YR KV Mechelen, via Norwich City, Eng), Buya Turay (Hebei China Fortune FC, Chn).

Waasland-Beveren

In: Reyners (KRC Genk), Schoonbaert (Club Brugge), Efford (GS Ergotelis, Gre), D. Wuytens (Sektzia Ness Ziona, Isr), Albanese (transfervrij), Mertens (Go Ahead Eagles, Ned).

Uit: Dierckx (KVC Westerlo), Jackers (KRC Genk), Badibanga (Royal Excel Mouscron).

SV Zulte Waregem

In: Opare (R Antwerp FC), De Bock (Leeds United, Eng).

Uit: De fauw (gestopt), Mensah (RB Salzburg, Aut), Mühren (SC Cambuur, Ned), Canela (Nova Iguaçu FC, Bra), Larin (Besiktas JK, Tur), Oberlin (FC Basel 1893, Sui).

