Wat moet u onthouden van de derde speeldag in de Jupiler Pro League? Onder meer de aanvallende weelde van Genk, de favoriete tegenstander van Standard en de motivatie van Nainggolan.

3Ondanks het vertrek van Junya Ito, de afwezigheid van Paul Onuachu en nog andere vertrekkende spelers, is Wouter Vrancken er al in geslaagd om een sterk geheel neer te zetten bij KRC Genk. De Limburgers, die in Brugge nipt werden verslagen, wonnen hun volgende twee wedstrijden waardoor de aanvankelijke twijfels over de ex-coach van KV Mechelen na de mindere oefenpartij tegen AEK Athene volledig zijn verdwenen. In drie wedstrijden hebben de Limburgers al negen doelpunten gemaakt met dus een gemiddelde van drie doelpunten per wedstrijd. Cyriel Dessers, die zijn nakende overstap naar het Italiaanse Cremonese al bevestigde, liet deze keer de rol van doelpuntenmaker over aan Joseph Paintsil.De Ghanees, die vier jaar geleden naar Limburg kwam, is ondertussen een ancien in de Genkse kleedkamer, al was hij wel nooit zeker van een basisplaats. Als linksbuiten werd Paintsil namelijk een hele tijd geblokkeerd door Theo Bongonda. Het aanstaande vertrek van die laatste, maar vooral dat van Junya Ito, zou hem eindelijk in de schijnwerpers moeten zetten. Daar slaagde hij trouwens tegen Eupen opnieuw in, door in de eerste acht minuten al twee keer te scoren.Een andere speler die Vrancken nieuw leven lijkt in te blazen, is Mike Trésor. Na twee succesvolle optredens in de eerste twee speeldagen, scoorde de voormalige Belgische jeugdinternational zijn derde doelpunt in evenveel duels en gaf hij zijn eerste assist aan Patrik Hrosovsky. Hij lijkt alle hoge verwachtingen te bevestigen van een jaar geleden, toen hij overkwam van Willem II. In de verdediging is Genk echter nog op zoek naar de juiste formule, vergelijkbaar met de situatie van Vrancken bij van Mechelen. Het duo Cuesta-Lucumí speelt hoog en laat achterin soms gaten vallen. Het juiste evenwicht vinden tussen een geoliede aanval en een roestige verdediging wordt ongetwijfeld de grote opdracht voor de nieuwe coach van Genk. 2019Na hun huzarenstukje tegen Glasgow Rangers in Leuven op dinsdag, zakte Union volledig door het ijs in Mechelen. Men vroeg zich af hoe de Belgische vice-kampioen zou omgaan met de moeilijke combinatie Europa-Jupiler Pro League. Het antwoord was niet echt positief, en dat was te verwachten, aangezien weinig spelers zich eerder in deze situatie hebben bevonden.Voor de trip naar Mechelen had Karel Geraerts zijn ploeg door elkaar gehaald door Viktor Boone, Cameron Puertas en Ilyes Ziani te laten starten. Zowel de nieuwkomers als de titularissen overtuigden niet, terwijl Rob Schoofs vlak voor de pauze de opening had gevonden.Union verloor uiteindelijk met 3-0. Zo'n grote nederlaag is al geleden van 19 oktober 2019 tegen Roeselare. Dat was lang voor het begin van het Mazzu-tijdperk. Sommigen voorspelden een zware nederlaag voor Union tegen de Schotten, maar die kregen ze dus met wat uitstel tegen Malinwa.100%Zonder Ishaq Abdulrazak, geschorst na zijn rode kaart in Cercle, en Amir Murillo moest Felice Mazzu bij Anderlecht experimenteren op de rechterflank met Noah Sadiki. Zijn debuut in de competitie werd alleszins een voltreffer, wat bevestigd wordt door de statistieken (zie tweet).Terwijl de linkerflank zal moeten worden heropgebouwd als Amuzu en Sergio Gómez het Lotto Park verlaten, lijkt de club al een nieuwe oplossing gevonden te hebben in eigen huis. 35Antwerp won zijn eerste drie competitiewedstrijden nadat het zondagavond OH Leuven had verslagen. Het defensieve fort werd verbrijzeld met twee tegendoelpunten, na ook al barsten te hebben vertoond tegen Lilleström. De offensieve efficiëntie was daarentegen helemaal op de afspraak met zeven doelpunten in twee wedstrijden, terwijl de Great Old er slechts vijf had gescoord in zijn eerste vier wedstrijden. Feit blijft dat Antwerp voor het eerst sinds het seizoen 1987/88, 35 jaar geleden, nog eens zijn eerste drie competitiewedstrijden kon winnen.De Antwerpse club kan eindelijk rekenen op de twee grote transfers van vorig seizoen, die sinds hun komst naar de Bosuil niet bepaald aan de verwachtingen hadden voldaan. Michel-Ange Balikwisha scoorde er twee tegen OH Leuven, zijn vierde treffer in de laatste vier wedstrijden. De jonge Belg lijkt de vijf miljoen euro te rechtvaardigen die hij twaalf maanden geleden opleverde voor Standard.Ook een andere speler rechtvaardigt zijn hoge salaris: Radja Nainggolan. De Ninja stelde vorig seizoen teleur, maar de komst van Mark van Bommel lijkt hem nieuw leven ingeblazen te hebben. De voormalige middenvelder van AS Roma scoorde donderdag twee keer in Noorwegen en maakte tegen OH Leuven zijn derde doelpunt van de week.'Misschien zal de komst van Toby Alderweireld hem wel motiveren', zei de uitgelaten voorzitter Paul Gheysens, met een vleugje ironie. Het is duidelijk dat de Vlaamse ondernemer gelijk had.13Standard won afgelopen weekend zijn eerste wedstrijd van het seizoen. Een opluchting voor de fans van de Rouches die sinds het begin van het seizoen enthousiast waren, ondanks twee teleurstellende resultaten, ook al waren de partijen tegen KAA Gent en Genk niet de gemakkelijkste van de kalender. Een overwinning tegen Cercle werd verwacht. In de laatste 16 ontmoetingen tussen de twee teams won Standard namelijk 12 keer en speelde het 4 keer gelijk. Zondag wonnen ze dan voor dertiende keer. De laatste keer dat Rouches verloren van Cercle was in 2010.Selim Amalah belichaamt het nieuwe momentum van Standard met zijn twee doelpunten tegen de vereniging, ook al waren beide doelpunten strafschoppen. Aan het begin van de zomer leek de toekomst van de Marokkaanse international in twijfel te worden getrokken, maar Ronny Deila lijkt erin geslaagd hem weer op de rails te krijgen, ook al was er sprake van dat hij naar het Burnley van Vincent Kompany zou gaan.Amalah heeft nu drie doelpunten gemaakt in de JPL dit seizoen, allemaal uit strafschop.