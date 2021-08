Thomas Henry (26) verlaat Oud-Heverlee Leuven voor Venezia FC, zo bevestigt OHL dinsdag. De Franse aanvaller wordt bij de Italiaanse promovendus teamgenoot van onder meer Daan Heymans en David Okereke.

Henry scoorde afgelopen seizoen 21 competitiegoals voor de Leuvenaars. Ook dit seizoen begon hij scherp met drie treffers in vier matchen.

OHL had de goaltjesdief begin 2019 overgenomen van Tubeke. Een jaar later promoveerde hij met de Vlaams-Brabantse club.

'Met 45 doelpunten in 79 wedstrijden verlaat Henry Den Dreef langs de grote poort. Iedereen met een hart voor OH Leuven dankt de Fransman voor 2,5 fantastische jaren en wenst hem onwaarschijnlijk veel succes bij Venezia FC', aldus OHL.

