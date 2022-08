Zakaria Bakkali gaat zijn voetbalgeluk beproeven bij RKC Waalwijk. De 26-jarige aanvaller tekent transfervrij tot medio 2024. Dat heeft de Nederlandse club uit de Eredivisie woensdag gemeld.

''Het talent van Zakaria staat buiten kijf en het is een belangrijke pijler binnen deze club om hiermee aan de slag te gaan', zegt algemeen directeur Frank van Mosselveld. 'Wij als RKC Waalwijk bieden hem graag deze kans en hij is erop gebrand om zijn kwaliteiten te laten zien.''

In de zomer van 2013 zorgde de toen piepjonge Bakkali met enkele schitterende doelpunten voor furore bij PSV Eindhoven, wat hem meteen ook een selectie en een cap voor de Rode Duivels opleverde. Europa leek aan zijn voeten te liggen, maar Bakkali kon niet bevestigen en vertrok in de zomer van 2015 transfervrij naar Valencia, na heel wat strubbelingen met het PSV-bestuur. In Spanje kon hij zich evenmin doorzetten, ook niet tijdens een uitleenbeurt aan Deportivo La Coruña, waarna RSC Anderlecht in juli 2018 op de proppen kwam. Ook bij de Belgische recordkampioen verdween Bakkali echter, mede door blessureleed, snel uit beeld. Een uitleenbeurt aan Beerschot bracht in de eerste maanden van 2021 geen soelaas. In het Astridpark had hij nadien geen toekomst meer. Bakkali speelde twee interlands voor de Rode Duivels.

