Trebel: 'Mogi Bayat is nog steeds een vriend'

Bij je contractverlenging in augustus werd een foto gepubliceerd waarop Luc Devroe, je makelaar Nicolas Onissé, Mogi Bayat en jij poseren met een brede glimlach. Heb je achteraf gezien geen spijt van die foto?

TREBEL: 'Omdat Mogi Bayat erop staat? Luister: Mogi is niet mijn zaakwaarnemer, maar met de jaren zijn we close geworden. Daarom stoort die foto mij niet. Ik zal mijn standpunt over Mogi niet veranderen en ik ben ook niet van plan om onze vriendschap te verloochenen. Ik beschouw hem nog steeds als een vriend. Het is gedeeltelijk dankzij hem dat ik zover ben geraakt. Uiteindelijk heeft hij mij bij Anderlecht geïntroduceerd.'

Je moet over veel ruggengraat beschikken om Mogi Bayat openlijk een vriend te noemen ondanks alles wat hem verweten wordt.

TREBEL: 'Veel mensen hebben een oordeel over Mogi klaarliggen terwijl ze hem niet kennen. Wie met hem omgaat, weet dat hij een goede inborst heeft. Er werden veel lelijke dingen over Mogi verteld - dat steekt, omdat ik hem apprecieer - maar ik heb vooral te doen met zijn vrouw en vier jonge kinderen. Ik trek mij hun lot fel aan. Zij moeten het nu even alleen proberen te redden en dat maakt mij verdrietig. Maar ik weet dat de prioriteit van Mogi het welzijn van zijn gezin is.'

Kun je als vriend toegeven dat hij fouten heeft gemaakt?

TREBEL: 'Hij heeft wellicht fouten gemaakt, maar om hem nu met alle zonden te overladen... Als ik de media mag geloven, heeft zijn arrestatie alles te maken met de fiscus. Oké, maar dan moet je mannen als Cristiano Ronaldo en Lionel Messi ook naar de gevangenis sturen. We kunnen nu niet anders dan het gerecht zijn werk laten doen. Maar Mogi blijft de king. Wat hij in het voetbalmilieu heeft klaargespeeld, hebben weinigen hem voorgedaan.'