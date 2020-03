In de Serie A worden wedstrijden al zeker tot begin april zonder publiek gespeeld en in Zwitserland ligt de competitie tot eind maart stil. Maar hoe zit het met de Jupiler Pro League en de finale van de Croky Cup?

De communicatie van de Pro League in aanloop naar de wedstrijden van afgelopen weekend was duidelijk: geen fysiek contact met de spelers, hoesten en niezen in de ellenboog en wie echt ziek is, blijft in zijn kot.

Met het aantal besmettingen dat dagelijks oploopt en ook heel wat andere competities waar wedstrijden achter gesloten deuren of gewoon niet worden afgehaspeld, rijzen ook in België vragen over eventuele extra maatregelen. 'We hebben dagelijks contact met de bevoegde instanties, maar momenteel gaan alle wedstrijden van komend weekend nog gewoon door, mét publiek', zegt Stijn Van Bever van de Pro League.

Ook de KBVB, die bevoegd is voor de organisatie van de Croky Cup, staat in nauw contact met de overheid. 'Momenteel ligt er nog geen noodscenario voor de bekerfinale op tafel, maar we zijn uiteraard niet blind voor de problematiek die het coronavirus met zich meebrengt', klinkt het bij Pierre Cornez, woordvoerder van de Belgische voetbalbond.

Als extra maatregelen zich opdringen, is het maar de vraag of er een andere oplossing is dan de bekerfinale tussen Antwerp en Club Brugge zonder publiek te laten plaatsvinden. 'Ik vrees dat er nog weinig andere data zijn waarop de wedstrijd gespeeld zou kunnen worden', aldus Cornez.

Donderdag infoseminarie

Donderdag organiseert de Pro League ook een infoseminarie over het coronavirus voor de profclubs, supportersvereniging en amateurvleugels Voetbal Vlaanderen en ACFF.

Vertegenwoordigers van de Voetbalcel en de FOD Volksgezondheid zullen met viroloog Marc Van Ranst op het infomoment present tekenen en eventuele vragen beantwoorden. Tijdens deze vergadering zullen de Pro League-clubs ook de huidige maatregelen bespreken. Ook de amateurvleugels zijn op deze vergadering uitgenodigd, net als vertegenwoordigers van de supportersfederatie, de tv-productie en de sportmedia.

De Pro League volgt de situatie samen met de relevante experten verder op. 'Wij zijn in constant overleg met de overheid en experten ter zake', zegt Van Bever. 'Onze betrachting is om onze wedstrijden te laten plaatsvinden, met ons trouwe publiek in de stadions. De gezondheid van iedereen betrokken bij het voetbal is natuurlijk onze hoofdbekommernis. Hiervoor zullen we alle nodige maatregelen nemen, steeds in overleg met de bevoegde diensten en experten.'

De communicatie van de Pro League in aanloop naar de wedstrijden van afgelopen weekend was duidelijk: geen fysiek contact met de spelers, hoesten en niezen in de ellenboog en wie echt ziek is, blijft in zijn kot. Met het aantal besmettingen dat dagelijks oploopt en ook heel wat andere competities waar wedstrijden achter gesloten deuren of gewoon niet worden afgehaspeld, rijzen ook in België vragen over eventuele extra maatregelen. 'We hebben dagelijks contact met de bevoegde instanties, maar momenteel gaan alle wedstrijden van komend weekend nog gewoon door, mét publiek', zegt Stijn Van Bever van de Pro League.Ook de KBVB, die bevoegd is voor de organisatie van de Croky Cup, staat in nauw contact met de overheid. 'Momenteel ligt er nog geen noodscenario voor de bekerfinale op tafel, maar we zijn uiteraard niet blind voor de problematiek die het coronavirus met zich meebrengt', klinkt het bij Pierre Cornez, woordvoerder van de Belgische voetbalbond.Als extra maatregelen zich opdringen, is het maar de vraag of er een andere oplossing is dan de bekerfinale tussen Antwerp en Club Brugge zonder publiek te laten plaatsvinden. 'Ik vrees dat er nog weinig andere data zijn waarop de wedstrijd gespeeld zou kunnen worden', aldus Cornez.Donderdag organiseert de Pro League ook een infoseminarie over het coronavirus voor de profclubs, supportersvereniging en amateurvleugels Voetbal Vlaanderen en ACFF.Vertegenwoordigers van de Voetbalcel en de FOD Volksgezondheid zullen met viroloog Marc Van Ranst op het infomoment present tekenen en eventuele vragen beantwoorden. Tijdens deze vergadering zullen de Pro League-clubs ook de huidige maatregelen bespreken. Ook de amateurvleugels zijn op deze vergadering uitgenodigd, net als vertegenwoordigers van de supportersfederatie, de tv-productie en de sportmedia. De Pro League volgt de situatie samen met de relevante experten verder op. 'Wij zijn in constant overleg met de overheid en experten ter zake', zegt Van Bever. 'Onze betrachting is om onze wedstrijden te laten plaatsvinden, met ons trouwe publiek in de stadions. De gezondheid van iedereen betrokken bij het voetbal is natuurlijk onze hoofdbekommernis. Hiervoor zullen we alle nodige maatregelen nemen, steeds in overleg met de bevoegde diensten en experten.'