Hoe zullen de Rode Duivels eruit zien na het EK van komende zomer? Is dat met of zonder bondscoach Roberto Martínez? Makelaar Pini Zahavi doet er nu al alles aan om dat laatste uit te laten komen.

Als het spreekwoord klopt dat er geen rook is zonder vuur, dat staat het huis van Roberto Martínez in Waterloo sinds het doek viel over het WK in Rusland haast continu in brand. Geen semester ging voorbij of zijn naam werd wel eens gekoppeld aan een of ander team, dan wel nationale ploeg. Eerst was er een gerucht rond Saudi-Arabië, vervolgens Arsenal, daarna FC Barcelona zelfs, in mei 2019. Onlangs weer heette Celtic hem op de lijst te hebben gezet. Sinds hij de Rode Duivels in 2016 overnam, gaat het met de internationale waardering van de Spanjaard als coach crescendo. En dan wordt er gesnuffeld.

Mensen wijzen dan, of getuigen over, de goeie band die er is gegroeid tussen de Israëlische makelaar Pini Zahavi en de groep rond Martínez die voortdurend zijn kwaliteiten in een goed daglicht zetten. Soms zeer expliciet. Zo expliciet zelfs dat een toekomst van de Rode Duivels zonder Martínez aan het hoofd nabijer kan zijn dan iedereen denkt.

Officieel verwijst de coach - afgelopen vrijdag nog toen iemand naar Celtic vroeg - naar het contract dat hij heeft ('zoiets ligt niet in mijn handen'). Officieus hoor je dat op zijn verzoek de banden met Zahavi als tussenpersoon de voorbije tijd voldoende werden aangehaald, om slapende honden wakker te maken.

Andere toekomstplannen?

Zahavi zit in een officieuze top drie van supermakelaars, naast Jonathan Barnett en Mino Raiola. De eerste contacten met de Israëliër dateren van na het WK in Rusland. Volgens de makelaar zijn beide mannen inmiddels 'goeie vrienden'. De bereidheid van Martínez om met de man, in het verleden bekritiseerd om zijn methodes, samen te werken, heeft te maken met zijn genie en het gemak waarmee hij de poorten van de grootste clubs in Europa kan openen.

Onlangs, en dat op initiatief van Pini Zahavi, werd een contact gelegd met een derde tussenpersoon, via videoconferentie. Het is de bedoeling van Zahavi om Martínez deze zomer nog bij een Engelse topclub onder te brengen. Een aantrekkelijke uitdaging voor een trainer die plots is beginnen twijfelen om zijn uitdaging als bondscoach van de Rode Duivels door te trekken tot in december 2022, wanneer zijn contract met de Belgische voetbalbond afloopt. En daar heeft de zachte helling die de Rode Duivels te wachten staat, heel veel mee te maken.

Lees de volledige reportage over de toekomst van Martínez en de Rode Duivels in Sport/Voetbalmagazine van 24 maart.

Als het spreekwoord klopt dat er geen rook is zonder vuur, dat staat het huis van Roberto Martínez in Waterloo sinds het doek viel over het WK in Rusland haast continu in brand. Geen semester ging voorbij of zijn naam werd wel eens gekoppeld aan een of ander team, dan wel nationale ploeg. Eerst was er een gerucht rond Saudi-Arabië, vervolgens Arsenal, daarna FC Barcelona zelfs, in mei 2019. Onlangs weer heette Celtic hem op de lijst te hebben gezet. Sinds hij de Rode Duivels in 2016 overnam, gaat het met de internationale waardering van de Spanjaard als coach crescendo. En dan wordt er gesnuffeld.Mensen wijzen dan, of getuigen over, de goeie band die er is gegroeid tussen de Israëlische makelaar Pini Zahavi en de groep rond Martínez die voortdurend zijn kwaliteiten in een goed daglicht zetten. Soms zeer expliciet. Zo expliciet zelfs dat een toekomst van de Rode Duivels zonder Martínez aan het hoofd nabijer kan zijn dan iedereen denkt. Officieel verwijst de coach - afgelopen vrijdag nog toen iemand naar Celtic vroeg - naar het contract dat hij heeft ('zoiets ligt niet in mijn handen'). Officieus hoor je dat op zijn verzoek de banden met Zahavi als tussenpersoon de voorbije tijd voldoende werden aangehaald, om slapende honden wakker te maken.Zahavi zit in een officieuze top drie van supermakelaars, naast Jonathan Barnett en Mino Raiola. De eerste contacten met de Israëliër dateren van na het WK in Rusland. Volgens de makelaar zijn beide mannen inmiddels 'goeie vrienden'. De bereidheid van Martínez om met de man, in het verleden bekritiseerd om zijn methodes, samen te werken, heeft te maken met zijn genie en het gemak waarmee hij de poorten van de grootste clubs in Europa kan openen.Onlangs, en dat op initiatief van Pini Zahavi, werd een contact gelegd met een derde tussenpersoon, via videoconferentie. Het is de bedoeling van Zahavi om Martínez deze zomer nog bij een Engelse topclub onder te brengen. Een aantrekkelijke uitdaging voor een trainer die plots is beginnen twijfelen om zijn uitdaging als bondscoach van de Rode Duivels door te trekken tot in december 2022, wanneer zijn contract met de Belgische voetbalbond afloopt. En daar heeft de zachte helling die de Rode Duivels te wachten staat, heel veel mee te maken.Lees de volledige reportage over de toekomst van Martínez en de Rode Duivels in Sport/Voetbalmagazine van 24 maart.