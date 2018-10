Trond Sollied: 'Het kriebelde echt om weer op het veld te staan'

Sollied neemt zijn functie op vanaf vrijdag, dan stelt Lokeren hem officieel voor. Hij zit dus nog niet op de trainersbank bij de verplaatsing van donderdag naar Anderlecht.

De 59-jarige Sollied moet Lokeren zo snel mogelijk uit de degradatiezone loodsen. Na twaalf speeldagen bengelt het team onderin met amper 6 punten.

'Het klopt dat mijn laatste opdracht al dateert van 2013. Maar wees gerust, dat betekent allerminst dat ik uit het voetbal ben gestapt, wel integendeel', zegt hij in een eerste reactie op de website van Lokeren. 'Ik volg het internationale voetbal én vooral ook de Belgische competitie op de voet. Dat voelde bijna aan als een dagtaak. Maar de laatste tijd kriebelde het echt om weer op het veld te staan, met spelers aan het werk te gaan.

'Ik ken natuurlijk ook Sporting Lokeren, zij het wat vanop afstand. Vanaf vandaag ben ik me aan het inwerken. Ik wil de spelers individueel beter leren kennen en zal uitgebreid met de staf kennismaken.

Gips

'Op dit moment lig ik nog in het gips door een achillespeesblessure, maar zelfs die zal me niet kunnen afstoppen. Ik wil deze traditieclub helpen in de mate van het mogelijke.'