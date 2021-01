Voor de moeilijke verplaatsing naar KRC Genk rekenen de Buffalo's op de acties van de Ghanese flankspeler Osman Bukari (22).

Tscheu La Ling (65) was in de jaren zeven en tachtig een gracieuze en technisch vaardige rechterflankspeler, die furore maakte bij FC Den Haag, Ajax, Panathinaikos, Ol. Marseille en Feyenoord. 'Ik speelde in een tijd dat er nog echte romantiek in het voetbal bestond', zegt de man die sinds 2007 eigenaar werd van FK AS Trencín. 'Natuurlijk gaat mijn hart sneller slaan bij buitenspelers als Osman Bukari.'

De veertienvoudige Nederlandse international ontdekte de kwieke Ghanees bij de invallers van RSC Anderlecht. 'Osman had dat typische wingerprofiel: creatief, met een dribbel of op snelheid een man voorbij kunnen gaan en scoren,' weet hij. 'Zoals destijds Rob Rensenbrink. Ook bij KAA Gent bewees Osman al dat hij frivoliteit kan toevoegen. Hij vertrok bij ons als beste speler, na echt geweldige prestaties. Osman is gewoon aalvlug: verdedigers konden geen tegenzet bedenken, want hij was al weg. De feiten zeggen voldoende. Alle trainers bij Gent stelden hem toch op. Voor de prijs die ze betaalden, tussen 1,5 tot 2 miljoen euro, kan je moeilijk een volledig afgewerkt product verwachten. Bukari is wel iemand die meteen inzetbaar is en nog kneedbaar. Kijk maar hetgeen Moses Simon realiseerde onder Hein Vanhaezebrouck.'

Lees de volledige reportage over Osman Bukari in Sport/Voetbalmagazine van 20 januari of in onze Plus-zone.

Tscheu La Ling (65) was in de jaren zeven en tachtig een gracieuze en technisch vaardige rechterflankspeler, die furore maakte bij FC Den Haag, Ajax, Panathinaikos, Ol. Marseille en Feyenoord. 'Ik speelde in een tijd dat er nog echte romantiek in het voetbal bestond', zegt de man die sinds 2007 eigenaar werd van FK AS Trencín. 'Natuurlijk gaat mijn hart sneller slaan bij buitenspelers als Osman Bukari.' De veertienvoudige Nederlandse international ontdekte de kwieke Ghanees bij de invallers van RSC Anderlecht. 'Osman had dat typische wingerprofiel: creatief, met een dribbel of op snelheid een man voorbij kunnen gaan en scoren,' weet hij. 'Zoals destijds Rob Rensenbrink. Ook bij KAA Gent bewees Osman al dat hij frivoliteit kan toevoegen. Hij vertrok bij ons als beste speler, na echt geweldige prestaties. Osman is gewoon aalvlug: verdedigers konden geen tegenzet bedenken, want hij was al weg. De feiten zeggen voldoende. Alle trainers bij Gent stelden hem toch op. Voor de prijs die ze betaalden, tussen 1,5 tot 2 miljoen euro, kan je moeilijk een volledig afgewerkt product verwachten. Bukari is wel iemand die meteen inzetbaar is en nog kneedbaar. Kijk maar hetgeen Moses Simon realiseerde onder Hein Vanhaezebrouck.'Lees de volledige reportage over Osman Bukari in Sport/Voetbalmagazine van 20 januari of in onze Plus-zone.