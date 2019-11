PSG-coach Thomas Tuchel mag dan wel zeker zijn van de volgende ronde in de Champions League, hij had toch ook door dat het alle kanten had kunnen uitdraaien tegen een sterk Club.

Club Brugge heeft dit seizoen tot nu toe slechts tweemaal verloren, niet toevallig tweemaal tegen groepsleider PSG. Al ging dat in het Parc de Princes woensdag minder vlot dan de heenmatch in Brugge (0-5). PSG won met 1-0, terwijl ze in Brugge vijf goals konden maken. "In het begin was het moeilijk", stelde Tuchel.

"We hebben te veel balverlies geleden. Daarna konden we domineren maar ook op het einde waren er enkele foutjes bij onze ploeg. Club Brugge speelt al het hele seizoen sterk. Je kan niet winnen tegen zo'n ploeg zonder af te zien. Maar we hebben gewonnen en dat zonder een doelpunt te moeten incasseren."

Na het eerste doelpunt deed PSG er alles aan om de voorsprong te houden. "We waren misschien wat bang om onze voorsprong te verliezen en daar hebben we naar gespeeld, dat moet ik toegeven", aldus Tuchel. Dat het spel van PSG wat aan de zwakke kant was, wilde de trainer niet zeggen. "Ik denk dat we verwend zijn geweest door onze hoge scores. Het is niet omdat we nu gewonnen zijn met 1-0, dat we zwakker hebben gespeeld."