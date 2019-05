In de tweede zitting van het tuchtdossier omtrent mogelijke matchfixing in de degradatiestrijd vorig seizoen, komt de rol van KV Mechelen en vier van de clubbestuurders aan bod. Een legertje advocaten zal maandag ter zitting van de Geschillencommissie Hoger Beroep van de KBVB vooral pleiten over procedurele tekortkomingen in het dossier.

Zeven ongeoorloofde initiatieven deed KV¿Mechelen volgens de bondsprocureur bij de poging tot omkoping waarmee de traditieclub hoopte in eerste klasse te blijven. Volgens het eindrapport van de onderzoekscoördinator waren vier bestuursleden rechtstreeks betrokken. Uit het rapport van 158 pagina's moet blijken dat Thierry Steemans de initiatiefnemer van dit alles was. De financieel directeur van KV Mechelen zou makelaar Dejan Veljkovic ingeschakeld hebben om niet alleen Waasland-Beveren, maar ook scheidsrechters, journalisten en zelfs spelers van Eupen te benaderen. Behalve Steemans zouden binnen KV Mechelen ook ex-voorzitter Johan Timmermans, medehoofdaandeelhouder Olivier Somers en sportief directeur Stefaan Vanroy mee in het complot zitten.

Vernietigend voor KV Mechelen en de vier vervolgde bestuurders zijn de telefoontaps die door het federaal parket zijn uitgevoerd en doorgespeeld werden aan onderzoekscoördinator Ebe Verhaegen. Bijna alles vond plaats in de laatste twee weken voor het cruciale degradatieduel tussen Malinwa en Waasland-Beveren op 12 maart 2018. Uit afgeluisterde gesprekken moet blijken dat bij Waasland-Beveren achtereenvolgens Dirk Huyck (voorzitter), Olivier Swolfs (CFO), Davy Roef (doelman) en Olivier Myny (middenvelder) benaderd werden. De Waaslanders werd een som van 100.000 tot 200.000 euro beloofd. Hoewel ze dat geld weigerden, verklaarden de bestuurders wel om KV Mechelen te helpen. Zo werd gesuggereerd om Foulon of Van Damme op te stellen, en werden transferperikelen ingeroepen om Camacho uit de ploeg te houden. Trainer Sven Vermant werkte echter niet mee. Intussen zou KV Mechelen ook geprobeerd hebben om Eupen-Moeskroen te 'fixen'. Zo werden Hendrik Van Crombrugge, Siebe Blondelle, Nils Schouterden en Mickael Tirpan in aanloop naar de match gecontacteerd via hun makelaars en werd er gepolst bij Moeskroen-CEO Paul Allaerts of zij het 'spel wel correct zouden spelen'. Zelfs Vincent Mannaert, in verband met de aan Moeskroen verhuurde speler Rotariu, kreeg een belletje van Somers.

De straffen die door het Bondsparket geëist worden zijn niet min. KV Mechelen dreigt teruggezet te worden naar 1B en zou daar het seizoen met een handicap van 12 punten (over twee periodes) moeten starten. Als bekerwinnaar riskeert het ook de Europa League aan zich voorbij te laten gaan en ook zijn titel niet te mogen verdedigen. Tegen Somers, Timmermans en Steemans werd tien jaar schorsing en een boete gevorderd, Vanroy riskeert zeven jaar schorsing en een boete.

Van bij de inleidende zitting op 30 april stuurde KV Mechelen aan op een procedureslag. Zo werd een kort geding opgestart om de tuchtprocedure te schorsen. Een eis waarover de Brusselse ondernemingsrechtbank uiterlijk donderdag een uitspraak doet. De verwachting is dan ook dat het advocatenleger onder leiding van meester Joost Everaert dat maandag opnieuw zal doen. De rode draad: de rechten van verdediging van KV Mechelen zijn geschonden en het onderzoek van Verhaegen is gekleurd en onvolledig.

Afgelopen zaterdag vond de eerste zitting plaats, waarin de rol van de makelaars werd toegelicht en ook de tussenkomende partijen hun zegje konden doen. Tussen 18 en 28 mei moeten in de tuchtprocedure zes zittingen plaatsvinden. Voor 30 juni zou er een definitieve uitspraak moeten zijn, inclusief de beroepsprocedure bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS).