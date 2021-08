De middenvelder verlengt haar contract bij Anderlecht niet en is vrij om te gaan waar ze wil. Er is echter een maar...

Neem het klassement van mei bij de hand, schudt het goedje door elkaar en je krijgt precies dezelfde ploegen aan de startgrid als vorig seizoen. OH Leuven, Club YLA, Standard, Gent Ladies, Zulte Waregem, Aalst, White Star, Genk Ladies en Charleroi zullen opnieuw titelhouder Anderlecht, dat aan een reeks zit van vier titels op rij, van de troon proberen te stoten. Al werd de kampioenenploeg wel ferm uitgehold door het vertrek van Gouden Schoen Tine De Caigny, die zich bij Hoffenheim weer in het profcircuit zal storten, en de talentvolle Jarne Teulings die het een niveau hoger wil proberen en haar krabbel zette onder een tweejarig contract bij Twente.

...

Neem het klassement van mei bij de hand, schudt het goedje door elkaar en je krijgt precies dezelfde ploegen aan de startgrid als vorig seizoen. OH Leuven, Club YLA, Standard, Gent Ladies, Zulte Waregem, Aalst, White Star, Genk Ladies en Charleroi zullen opnieuw titelhouder Anderlecht, dat aan een reeks zit van vier titels op rij, van de troon proberen te stoten. Al werd de kampioenenploeg wel ferm uitgehold door het vertrek van Gouden Schoen Tine De Caigny, die zich bij Hoffenheim weer in het profcircuit zal storten, en de talentvolle Jarne Teulings die het een niveau hoger wil proberen en haar krabbel zette onder een tweejarig contract bij Twente. Naast de twee eerder genoemde speelsters zal Anderlecht het ook zonder de 23-jarige Kassandra Missipo moeten doen. De verdedigende middenvelder, die met haar 37 caps een van de sterkhouders is bij de Red Flames, kon namelijk geen overeenstemming bereiken met de Brusselse clubleiding. Op 28 april liet paars-wit weten dat elf speelsters hun contract met een jaar hadden verlengd - wat overeenkomt met de normale duur van de verbintenissen bij de vrouwen aangezien de meeste niet honderd procent prof zijn - maar over de nummer twaalf werd met geen woord gerept. Tien dagen later blesseerde Missipo zich op het synthetische veld van Crossing Schaarbeek. Volgens insiders was het veld een topper Anderlecht-Gent onwaardig. 'Missipo kreeg voor haar blessure een contractvoorstel voor twee seizoenen', klinkt het bij Anderlecht. 'Ze heeft er geen gevolg aan gegeven en spijtig genoeg voor haar viel ze daarna geblesseerd uit. Daarna gingen wij niet akkoord met haar voorstel. Voor beide partijen is dit een gemiste kans. Maar binnen de club moeten wij een aantal zaken respecteren en dat heeft ertoe geleid dat we niet tot een vergelijk konden komen. Maar het is moeilijk onderhandelen met iemand die buitensporige eisen heeft en geen rekening houdt met het standpunt van de club...' Ondanks herhaaldelijk aandringen, wilde Missipo haar versie van het verhaal niet doen. In juni vertelde ze wel aan Sporza dat ze geen reden had om te panikeren omdat ze al bewezen had waar ze toe in staat is. Het vertrek van Kassie is hoe dan ook een groot verlies voor Anderlecht. Met haar steals, haar vermogen om overal op het middenveld druk te zetten en haar grinta kan ze elke Belgische ploeg iets extra's bijbrengen. De voorbije maanden was ze in België en ver daarbuiten bovendien uitgegroeid tot een van de leidende figuren in de strijd tegen alle vormen van discriminatie. Anderlecht trapt het seizoen nu woensdag af tegen het Armeense FC Hayasa in de voorrondes van de Women's Champions League en daar zal Missipo dus niet bij zijn. In theorie kan ze tekenen waar ze wil. Het enige probleem is het kruisbandletsel aan de linkerknie die de geboren Assenaar opliep op 8 mei en waardoor ze nog een tijdje aan de kant zal staan. Het verdict was een tegenvaller met het oog op de contractonderhandelingen die bezig waren. Daarnaast was de blessure een serieuze domper voor haar deelname aan EURO 2022, dat van 6 tot 31 juli door zal gaan in Engeland. Missipo is dus begonnen aan een race tegen de klok om tegen de start van het EK weer fit te zijn, goed wetende dat ze het vorige kampioenschap in 2017 al miste om disciplinaire redenen. De tijdrit zal wellicht met argusogen gevolgd worden door Ives Serneels die beseft dat de afwezigheid van zijn nummer zes hem zuur kan opbreken over het Kanaal.