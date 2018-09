Twee trieste primeurs voor Zulte Waregem

Na 7 speeldagen behaalde de ploeg van coach Francky Dury amper 5 op 21 (1 zege tegen Eupen, 2 gelijke spelen tegen Waasland-Beveren en AA Gent, en 4 opeenvolgende nederlagen, tegen Cercle, KV Oostende, Club Brugge en Antwerp).

Dat is de slechtste competitiestart over 7 partijen sinds de fusieclub in 2005/06 naar de hoogste klasse promoveerde, nog 1 punt minder dan het seizoensbegin in 2011/12 (onder trainer Darije Kalezic) en 2014/15 (onder Francky Dury), toen Essevee 6 op 21 behaalde. In 2010/11 (onder Bart De Roover) bleef Essevee steken op 7 op 21, in 2006/07 (onder Dury) op 8 op 21.

Even bedroevend is het aantal tegentreffers dat Zulte Waregem in de voorbije 4 competitiematchen incasseerde: liefst 16 stuks, of 4 per duel, na 3 tegengoals tegen Cercle en KV Oostende, en 5 tegen Club en Antwerp.

Zo veel heeft Dury als trainer van Zulte Waregem er nog nooit op zijn papiertje moeten schrijven. Nog 3 stuks meer dan zijn vorige diepterecord dat dateerde van vorig seizoen, met 13 tegendoelpunten in 4 wedstrijden (3 tegen Lokeren en Antwerp, 5 tegen Waasland-Beveren en 2 tegen Anderlecht). Voor het eerst zag hij zijn doelman, Sammy Bossut, ook in 2 duels op rij 5 doelpunten slikken.

Met in totaal 19 tegentreffers in 7 matchen doet in de Jupiler Pro League geen enkele ploeg slechter dan Essevee, nog 2 stuks meer dan de op een na slechtste verdediging (Eupen, met 17).

Ter vergelijking: in het vicekampioenenseizoen 2012/13 incasseerde Zulte Waregem in 30 matchen amper 29 doelpunten.