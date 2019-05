Tweedeklasser KV Mechelen heeft woensdagnamiddag voor de tweede keer in de clubgeschiedenis de Beker van België gewonnen. In een zinderende finale haalde Malinwa het met 1-2 van AA Gent (rust: 1-1). German Mera scoorde na 62 minuten met een rake kopbal de winnende treffer.

Na een uiterst aangename eerste helft in een sfeervol Koning Boudewijnstadion waren beide finalisten bij een 1-1 stand gaan rusten. Jean-Luc Dompé had de Gentenaars na 32 minuten verdiend op voorsprong gebracht, zes minuten later trapte Nikola Storm met een volley door de benen van Gent-doelman Thomas Kaminski de tweedeklasser langszij. Na de pauze ging een verbeten KVM, met doelman Michael Verrips in een uitblinkersrol, op en over de Gentenaars, die een seizoen in mineur beleven.

KV Mechelen is nog maar de tweede tweedeklasser in de geschiedenis die de Beker kan winnen. In 1956 haalde Doornik het van reeksgenoot Verviers. In totaal was het ook nog maar de zesde keer dat een tweedeklasser de finale haalde, de eerste keer sinds 2001. Malinwa veroverde in Brussel zijn tweede Beker van België na een eerdere triomf in 1987, met de gouden generatie destijds. Daarnaast waren ze in 1967, 1991, 1992 en 2009 verliezend finalist.

KVM is eveneens de sportieve kampioen uit de tweede klasse, maar weet momenteel niet eens of het volgend seizoen in de Jupiler Pro League mag uitkomen en of het Europa in mag. De club wordt immers vervolgd door de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) voor mogelijke wedstrijdvervalsing eind vorig seizoen. In dat geval ligt Anderlecht op vinkenslag, want dan zou het ticket voor de EL-groepsfase naar de nummer drie in de JPL gaan en speelt de nummer vijf uit Play-off I nog een finale tegen de winnaar van Play-off II voor het laatste Europese ticket.