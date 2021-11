Patje 'Boem Boem' Goots reageert op zijn verkiezing tot beste aanvaller aller tijden van The Great Old: 'Blijkbaar heb ik bij veel supporters nog een speciaal plaatsje in hun hart.'

Uit een poll van Sport/Voetbalmagazine naar de beste spits van Antwerp kwam Patrick Goots als nummer 1 uit de bus met 23 procent van de stemmen, vóór Cisse Severeyns (21 procent), Alex Czerniatynski (14), Karl Kodat (12) en Dieumerci Mbokani (11).

'Ik ben natuurlijk zeer vereerd', reageert Goots aan de telefoon. 'Maar ik vind het ook wel wat onterecht, want er zijn in Antwerp heel wat andere en zelfs betere spitsen geweest. Denk maar aan Mbokani, Riedl en Kodat. Ik denk dus dat ik die eerste plaats vooral te danken heb aan de jongere generatie en het feit dat ik nog geregeld in de media kom.'

Wat was volgens jou je grootste kwaliteit als spits?

Goots: 'Ik leefde voor doelpunten en dat is zeer belangrijk als spits. Daarnaast maakte ik, en dat is iets dat ik nu wel mis in het Belgische voetbal, ook heel wat goals van buiten de zestien. Er waren vaak ook belangrijke goals bij in cruciale wedstrijden, zoals in een derby. Dat zijn dan momenten die bij mensen zullen blijven hangen.'

Ondanks je verleden bij heel wat Belgische clubs, wordt jouw naam toch vooral gelinkt aan The Great Old. Heb je een idee waarom?

Goots: 'Het is een fantastische club en ik kom er nog regelmatig. Maar dat is ook bij andere ploegen wel zo. Ik heb recent mijn eigen wodka op de markt gebracht, 'het shotje boemboem', en ik zie dat er van verschillende mensen en clubs vraag naar is. Dat wil toch zeggen dat ik ook daar indruk heb gemaakt.'

'Ik ben ook analist voor Gazet van Antwerpen waarin ik wekelijks schrijf over Antwerp. Dat zal er ook toe bijdragen dat vooral die link naar voren komt.'

Heel tevreden

In vijf seizoenen op de Bosuil was je in totaal goed voor 83 goals. Springt er eentje uit?

Goots: 'Er zijn er heel wat, maar de goal in tweede klasse tegen Ingelmunster die ons de promotie heeft bezorgd, springt er wel uit.'

'Er was ook die wereldgoal tegen Charleroi waar ik à la Van Basten de bal op de volley neem. En dan ook die legendarische wedstrijd met Antwerp tegen Beerschot waarin we 0-3 achter staan, ik maak daar dan de 1-3 waardoor we terug in de wedstrijd komen en we nog winnen met 5-3.'

Had je liever anno 2021 bij Antwerp gespeeld?

Goots: 'Voetballers vandaag verdienen zoveel dat ze na hun carrière niets meer moeten doen. Dus op financieel gebied is dat natuurlijk een verschil. En er is ook de accommodatie die in vergelijking met vroeger veel beter is.'

'Maar ik kan gerust zeggen dat ik heel tevreden ben met wat ik heb bereikt. Ik ben nu ook nog met van alles bezig wat ik zeer aangenaam vind. Binnenkort komt er een boek over mij uit en ik ben ook verkoper bij Sterkstokers, zo blijf je wel bezig.'

Voor wie een aantal Antwerpgoals van Patrick Goots wil bekijken:

Ruben Courant

