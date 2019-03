U19 gaan tegen Italië, Servië en Oekraïne voor EK-ticket

De Belgen zijn ondergebracht in een stevige poule. Naast Italië, dat voor eigen publiek aantreedt, nemen de jonge Duivels het in de laars van Europa ook op tegen Servië (zaterdag 23 maart om 11.30 uur) en Oekraïne (dinsdag 26 maart om 15 uur). Groepswinst levert EK-kwalificatie op.

Twee weken geleden nam Mathijssen onder anderen Anderlecht-sensatie Yari Verschaeren en Club Brugge-talenten Loïs Openda en Cyril Ngonge op in zijn selectie voor de eliteronde.

In de eerste kwalificatieronde eindigde België in november in een poule met Frankrijk, Malta en Litouwen op de tweede plaats, wat volstond om door te stoten.

'Ik kijk er met veel plezier naar uit', verklaart Mathijssen. 'Met alle informatie die we nu hebben, gaan we proberen een team op poten te zetten dat misschien wel voor de verrassing zal zorgen. Het is erg moeilijk om je te kwalificeren. Vandaar is het ook al jaren geleden dat het België gelukt is dat te doen. Italië is het gastland. We zetten heel fel in op die wedstrijd.'

De laatste EK-deelname van de Belgische U19 dateert van 2011.