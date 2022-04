De UEFA heeft haar jaarlijkse Grassroots Award, voor de beste amateurclub van Europa, maandag uitgereikt aan Ik Dien uit Edegem. De Antwerpse club, die in 2024 haar honderdjarig bestaan viert, krijgt de prijs voor haar inzet voor de lokale gemeenschap en voor het vrouwenvoetbal en de organisatie van een eigen 'Regenboogmaand' onder de 800 leden ter bevordering van gelijkheid en diversiteit.

De club lanceerde ondanks de coronapandemie initiatieven voor personen van alle leeftijden. Zo werd er ingezet op wandelvoetbal. De club legt ook al enkele jaren sterk de nadruk op de ontwikkeling van het voetbal bij meisjes. Bestuurslid Sandra Aznar was erg tevreden met de prijs. "We zijn een club om trots op te zijn. De voorbije vijf jaar groeiden we met vijftien procent. We hebben bijna 700 voetballende leden en 120 actieve vrijwilligers binnen de club. Iedereen is bij ons welkom, ongeacht leeftijd, geslacht, talent, huidskleur of religie. We trainen om te winnen, maar we spelen voor de lol. Fair play is één van onze belangrijkste waarden." De tweede plaats was voor het Armeense FC Kumayri, de derde plaats voor het Bosnische Udru¸enje Respekt. Voetbal Vlaanderen ontving een bronzen award voor hun werking rond G-voetbal.