De Europa Leaguewedstrijd van donderdag tussen Dinamo Kiev en Club Brugge zal om 16u Belgische tijd (17u in Oekraïne) beginnen. Aanvankelijk was de aftrap voorzien om 18u55 maar vanwege de extreme koude in Oekraïne besliste de Europese voetbalbond UEFA het aanvangsuur te vervroegen.

"Omwille van de extreem koude temperaturen in Kiev werd er samen met de UEFA, de thuisploeg en de rechtenhouders beslist om het aanvangsuur van de wedstrijd te vervroegen naar 16u00 Belgische tijd in plaats van 18u55", zo bevestigt Club daags voor de match.

De UEFA laat weten dat de beslissing werd genomen met het akkoord van alle partijen en in overeenstemming met artikel 24 van het Europa League-reglement.

Toen Club woensdagmiddag voet aan de grond zette in Kiev vroor het naar verluidt -11 in de Oekraïense hoofdstad.

Kiev en Brugge treffen elkaar donderdag in de heenwedstrijd van de zestiende finales van de Europa League. De return wordt volgende week donderdag (25 februari) in Jan Breydel afgewerkt.

Blauw-zwart mist door coronabesmettingen Hans Vanaken, Matej Mitrovic en Stefano Denswil, net als de volledige trainersstaf inclusief coach Philippe Clement. Ook Noa Lang, die symptomen vertoont maar negatief testte, is er niet bij.

