Vandaag is voetballer Tew Mamadou overleden. In 2010 trok Sport/Voetbalmagazine nog naar Senegal, op zoek naar de spectaculaire verdediger.

Tew Mamadou is op Facebook. De groep die op de populaire sociale netwerksite naar hem wordt genoemd, werd gecreëerd door Wim Vande Woestyne onder het motto 'Waar is de zwarte parel van de Brugse defensie heen?' Momenteel telt de virtuele gemeenschap 73 leden, onder wie: actrice Jacky Lafon, voormalig wielrenner Ludo Dierckxsens en Tim en Silke Van der Elst, zoon en dochter van Franky. Op het prikbord valt onder meer het grapje te lezen dat Tew eigenlijk 'Madou' heette, maar dat hij stottert en dat zijn naam dààrdoor, door eigen onvolmaakte mondelinge overlevering, 'Ma-madou' is geworden.

...