Corona beïnvloedt ook de gesprekken rond de uitbouw van Antwerp.

April, dat betekent normaal gesproken volop in de play-offs en de bekerfinale afgewerkt; misschien al een prijs binnen dus, of zekerheid omtrent de groepsfase van de EL. Normaal was dit voor Antwerp ook een periode waarin contracten voor volgend seizoen konden worden afgehandeld. Dat gebeurt nu ook, maar met wat meer onzekere factoren: wanneer start volgend seizoen (en zou het kunnen dat aflopende contracten eind juni al dan niet verplicht worden verlengd?), welk Europees ticket valt nog uit de bus, komt er nog een bekerfinale? László Bölöni liet in een video-interview met M4 Sport (Hongarije) verstaan dat zijn job er misschien wel op zit. De Roemeen heeft de club in drie jaar naar de top gebracht, met twee keer play-offs en een bekerfinale. Dat was een mooi afscheid geweest. Antwerp nam al een en ander door met de coach: doorgaan kan nog steeds als hij sportief andere accenten wil leggen, maar de club heeft ook een lijstje met opvolgers klaar. Daarop staat ongetwijfeld Ivan Leko. Een verlengd verblijf van Dieumerci Mbokani is een prioriteit, dat van Koji Miyoshi al geregeld. Opties op Jens Teunckens en Amara Baby werden niet gelicht, zij verhuizen. Andere dossiers: Arslanagic, Bolat, Defour en Mirallas, allen einde contract. Hun eisen en die van Antwerp lagen voor de coronaperiode ver uit mekaar. Brengt de crisis hen dichter of niet? Inmiddels gaat de bouw van tribune 4 verder. Wie weet met iets meer ademruimte qua deadline. De eerste Europese signalen voor volgend seizoen zijn: voorrondes in september, groepsfase vanaf oktober. Dat geeft wat speelruimte voor de controles van UEFA.