Uitgekookt OH Leuven grist driepunter mee bij leider Union Sint-Gillis

Op de zestiende speeldag van de Jupiler Pro League is competitieleider Union Sint-Gillis vrijdagavond tegen een verrassende thuisnederlaag aangelopen tegen OH Leuven. De Vlaams-Brabanders trokken het laken met 1-3 naar zich toe in het Dudenpark. Het was voor Union het eerste puntenverlies in competitie sinds eind september (1-2 tegen Antwerp) na een knappe 18 op 18.

Coach van Union, Felice Mazzu © Belga