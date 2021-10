In de West-Vlaamse opener van de elfde speeldag in de Jupiler Pro League heeft landskampioen Club Brugge vrijdagavond voor eigen volk Kortrijk over de knie gelegd met 2-0.

Blauw-zwart boekt daarmee een goede generale repetitie voor de clash met het Manchester City van Kevin De Bruyne aankomende dinsdag (18u45) op de derde speeldag van de Champions League, eveneens op Jan Breydel. Het grijpt voorlopig de leidersplaats met 22 op 33, Kortrijk is achtste met 15 punten.

Kortrijk, met een vurig coachende Karim Belhocine in de eerste match van zijn nieuwe termijn bij de club, ging gretig van start zonder dat dit uitmondde in doelrijpe kansen. Club was niet van slag en zette de partij nadien naar zijn hand. Zo zag kapitein Ruud Vormer tot twee keer toe een doelpoging afgeblokt worden en bracht Marko Ilic redding op een kopbal van Charles De Ketelaere. In het slotkwartier van de eerste helft haalde Vormer (32. en 45.+1) zijn gram: eerst borstelde hij, in zijn eerste basisplaats in ruim een maand, een vrije trap loepzuiver in de linkerhoek, om dik tien minuten later een doorsteekpass van Noa Lang tegen de netten te prikken.

Na de rust kreeg Kortrijk meteen een reuzekans op de aansluitingstreffer, maar Pape Gueye schoof het leer naast de kooi van Simon Mignolet. Het hoogtepunt aan Brugse zijde was de invalbeurt van José Izquierdo tien minuten voor tijd. Hij maakte na 4,5 jaar zijn wederoptreden in de Brugse kleuren. Gescoord werd er niet meer. Dylan Mbayo plaatste nog een uitgelezen mogelijkheid op de 2-1 aan de verkeerde kant van de paal. Zaterdag en zondag staan er telkens vier affiches geprogrammeerd in Belgische hoogste voetbalafdeling.

Zaterdag speelt Union gastheer voor Seraing in het duel der promovendi (16u15), ontvangt Oostende Cercle Brugge en maakt Antwerp de verplaatsing naar Zulte Waregem (beiden 18u30) en tracht Luka Elsner bij Standard te debuteren met thuiswinst tegen OH Leuven (20u45).

Zondag is het de beurt aan Anderlecht op bezoek bij Sint-Truiden (13u30), alvorens rode lantaarn Beerschot de punten probeert thuis te houden tegen Mechelen (16u). Later op de dag wacht Genk een lastig uitduel op Charleroi (18u30) en sluiten Gent en het verrassende Eupen de speeldag af in de Ghelamco Arena (21u).

