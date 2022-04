Iedere vrijdag vertellen onze redacteurs wat u dit weekend zeker niet gemist mag hebben. Tussen onze kijktipts zitten deze week natuurlijk de wedstrijden in play-off 1, maar ook de strijd om de vierde plek in de Premier League én Tyson Fury strijdt voor de wereldtitel boksen!

Club Brugge-Antwerp (zondag, 13u30)

Voorzitter Paul Gheysens zal er ongetwijfeld anders over denken, maar gelet op de kwaliteit van de kern is het seizoen van Antwerp nu al geslaagd. Wil het zich nog mengen in de titelstrijd, dan is winnen op Club Brugge een must. Geen sinecure, vooral aangezien het laatste bezoekje aan Jan Breydel op een 4-1-afstraffing uitdraaide. Bij blauw-zwart is het nu écht money time: zonder titel is het seizoen mislukt. Kan Alfred Schreuder de 24 op 24 van in de competitie doortrekken in de Champions play-offs? De Nederlander ligt alleszins heel goed in de groep, zijn toffe trainingen worden gesmaakt en zijn nuchtere instelling past bij Club Brugge. Bovendien heeft de coach erg veel kwaliteit op de bank zitten en is deze eerste wedstrijd thuis tegen Antwerp, in theorie de minste van de vier, het ideale opstapje voor een knallend seizoenseinde. (Steve Van Herpe)

Lees ook:

- Het nieuwe Club Brugge: hoe zal blauw-zwart er volgend seizoen uitzien?

- Club Brugge: hoe 'nobody' Bjorn Meijer een speler van 6 miljoen euro werd

© Belga Image

Union-Anderlecht (zondag, 18u30)

Het uur van de waarheid is aangebroken, maar ondanks een reeks van zeven ongeslagen wedstrijd en een enkele zege in de laatste achttien wedstrijden, zijn er maar weinig mensen meer overgebleven die Union als dé topfavoriet voor de titel zien. Dat komt vooral door een Club Brugge dat in bloedvorm verkeert en slechts op drie punten achterstand staat door de magie van de puntendeling in de play-offs.

Union heeft zich dus kunnen nestelen in de rol van outsider ondanks die uitzonderlijke reeks. Als apperitief krijgen de Brusselaars hun paars-witte buren over de vloer. Anderlecht is nog steeds wat van slag door de nederlaag in de bekerfinale en kon dit seizoen nog geen enkel puntje pakken tegen Felice Mazzù en co. Kan Kompany zijn collega eens verrassen en hoe komt Union voor de dag na de verplichte pauze van Dante Vanzeir en de tussentijdse stage in de Spaanse zon? De antwoorden krijgt u zondagavond. (Guillaume Gautier)

© Belga Image

Arsenal-Manchester United (zaterdag, 13u30)

Manchester United zit in de hoek waar de klappen vallen, maar het gaat veel verder dan de sportieve uitslagen. Cristiano Ronaldo verloor begin deze week zijn pasgeboren zoontje en Harry Maguire kreeg een bommelding in zijn eigen huis. Het zijn zaken die het voetbal volledig overstijgen. Maar ook sportief draait het voor geen meter bij de Red Devils. Van alle opvolgers van Sir Alex Ferguson heeft Ralf Rangnick de minste wedstrijden gewonnen. In slechts 47% van de matchen werden de drie punten behaald. Dat is nog niet de helft. Ondertussen is de coach van volgend seizoen al bekend. Met Erik ten Hag wil de club bouwen aan een nieuwe ploeg en moet het opnieuw meedoen voor de prijzen. De Nederlander wordt nu al aanzien als de Messias, maar weet hij wel echt waar hij aan begint?

Zaterdagvecht het tegen Arsenal een rechtstreeks duel uit om het laatste Champions Leagueticket. De Gunners tellen drie punten meer en lijken ook meer in vorm te zijn. Mikel Arteta begon dan wel erg slecht aan het seizoen, maar heeft nu alle zaken op een rijtje en lijkt het goed op weg om eindelijk nog eens present te tekenen op het kampioenenbal. Dinsdag won het bijvoorbeeld nog overtuigend van Chelsea met 2-4. Bij Arsenal kan ook Albert Sambi Lokonga zich in de kijker spelen nu Thomas Partey lange tijd out is. Er is dus veel om naar uit te kijken zaterdagmiddag. (Gert Segers)

© GETTY

Wereldtitelkamp boksen (zaterdag, 23u)

Geeft de Brit Tyson Fury zijn reputatie als een van de beste zwaargewichtboksers in de geschiedenis zaterdagavond een extra zetje, in de wereldtitelkamp tegen de Amerikaan Dillian Whyte? The Gipsy King lijkt er zelf niet aan te twijfelen: "Het wordt de grote Tyson Fury Roadshow . Mensen zullen zich jaren later nog afvragen: waar was jij op 23 april 2022?"

Sfeer zal er genoeg zijn, in een met 94.000 toeschouwers volgepakt Wembleystadion, dat vol achter de thuisfavoriet zal staan. Fury is ook de favoriet, gezien zijn grotere lengte en bereik om Whyte op afstand te houden. De vraag is zelfs eerder: zal de Brit op zijn 33e ook effectief stoppen na deze kamp, zoals hij heeft aangekondigd? Met ook een extra 27 miljoen euro op zak (zijn beurs voor het gevecht)?

Insiders denken dat Fury op zijn stappen zal terugkeren, om komend najaar het op te nemen tegen de winnaar van de kamp tussen Anthony Joshua en de Oekraïner Oleksandr Usyk. Winnen tegen zijn landgenoot Joshua zou zijn erfenis immers nog groter maken. Maar met de wispelturige Fury weet je nooit. (Jonas Creteur)

© GETTY

Voorzitter Paul Gheysens zal er ongetwijfeld anders over denken, maar gelet op de kwaliteit van de kern is het seizoen van Antwerp nu al geslaagd. Wil het zich nog mengen in de titelstrijd, dan is winnen op Club Brugge een must. Geen sinecure, vooral aangezien het laatste bezoekje aan Jan Breydel op een 4-1-afstraffing uitdraaide. Bij blauw-zwart is het nu écht money time: zonder titel is het seizoen mislukt. Kan Alfred Schreuder de 24 op 24 van in de competitie doortrekken in de Champions play-offs? De Nederlander ligt alleszins heel goed in de groep, zijn toffe trainingen worden gesmaakt en zijn nuchtere instelling past bij Club Brugge. Bovendien heeft de coach erg veel kwaliteit op de bank zitten en is deze eerste wedstrijd thuis tegen Antwerp, in theorie de minste van de vier, het ideale opstapje voor een knallend seizoenseinde. (Steve Van Herpe)Het uur van de waarheid is aangebroken, maar ondanks een reeks van zeven ongeslagen wedstrijd en een enkele zege in de laatste achttien wedstrijden, zijn er maar weinig mensen meer overgebleven die Union als dé topfavoriet voor de titel zien. Dat komt vooral door een Club Brugge dat in bloedvorm verkeert en slechts op drie punten achterstand staat door de magie van de puntendeling in de play-offs. Union heeft zich dus kunnen nestelen in de rol van outsider ondanks die uitzonderlijke reeks. Als apperitief krijgen de Brusselaars hun paars-witte buren over de vloer. Anderlecht is nog steeds wat van slag door de nederlaag in de bekerfinale en kon dit seizoen nog geen enkel puntje pakken tegen Felice Mazzù en co. Kan Kompany zijn collega eens verrassen en hoe komt Union voor de dag na de verplichte pauze van Dante Vanzeir en de tussentijdse stage in de Spaanse zon? De antwoorden krijgt u zondagavond. (Guillaume Gautier)Manchester United zit in de hoek waar de klappen vallen, maar het gaat veel verder dan de sportieve uitslagen. Cristiano Ronaldo verloor begin deze week zijn pasgeboren zoontje en Harry Maguire kreeg een bommelding in zijn eigen huis. Het zijn zaken die het voetbal volledig overstijgen. Maar ook sportief draait het voor geen meter bij de Red Devils. Van alle opvolgers van Sir Alex Ferguson heeft Ralf Rangnick de minste wedstrijden gewonnen. In slechts 47% van de matchen werden de drie punten behaald. Dat is nog niet de helft. Ondertussen is de coach van volgend seizoen al bekend. Met Erik ten Hag wil de club bouwen aan een nieuwe ploeg en moet het opnieuw meedoen voor de prijzen. De Nederlander wordt nu al aanzien als de Messias, maar weet hij wel echt waar hij aan begint?Zaterdagvecht het tegen Arsenal een rechtstreeks duel uit om het laatste Champions Leagueticket. De Gunners tellen drie punten meer en lijken ook meer in vorm te zijn. Mikel Arteta begon dan wel erg slecht aan het seizoen, maar heeft nu alle zaken op een rijtje en lijkt het goed op weg om eindelijk nog eens present te tekenen op het kampioenenbal. Dinsdag won het bijvoorbeeld nog overtuigend van Chelsea met 2-4. Bij Arsenal kan ook Albert Sambi Lokonga zich in de kijker spelen nu Thomas Partey lange tijd out is. Er is dus veel om naar uit te kijken zaterdagmiddag. (Gert Segers)Geeft de Brit Tyson Fury zijn reputatie als een van de beste zwaargewichtboksers in de geschiedenis zaterdagavond een extra zetje, in de wereldtitelkamp tegen de Amerikaan Dillian Whyte? The Gipsy King lijkt er zelf niet aan te twijfelen: "Het wordt de grote Tyson Fury Roadshow . Mensen zullen zich jaren later nog afvragen: waar was jij op 23 april 2022?"Sfeer zal er genoeg zijn, in een met 94.000 toeschouwers volgepakt Wembleystadion, dat vol achter de thuisfavoriet zal staan. Fury is ook de favoriet, gezien zijn grotere lengte en bereik om Whyte op afstand te houden. De vraag is zelfs eerder: zal de Brit op zijn 33e ook effectief stoppen na deze kamp, zoals hij heeft aangekondigd? Met ook een extra 27 miljoen euro op zak (zijn beurs voor het gevecht)? Insiders denken dat Fury op zijn stappen zal terugkeren, om komend najaar het op te nemen tegen de winnaar van de kamp tussen Anthony Joshua en de Oekraïner Oleksandr Usyk. Winnen tegen zijn landgenoot Joshua zou zijn erfenis immers nog groter maken. Maar met de wispelturige Fury weet je nooit. (Jonas Creteur)