Vandaag maakte Cercle bekend dat Vincent Goemaere (47) Frans Schotte (72) opvolgt als voorzitter van de cvba Cercle Brugge. Drie vragen aan de uittredende Cerclevoorzitter.

1. Waarom uitgerekend nu deze voorzitterswissel?

1. Waarom uitgerekend nu deze voorzitterswissel?FRANS SCHOTTE: 'Omdat er voor Nieuwjaar afgesproken was om het op de eerstvolgende raad van bestuur te doen. Toen we in 2017 de deal maakten met AS Monaco, stond AS Monaco erop dat het toenmalige Cerclebestuur zou aanblijven. Maar iets meer dan een jaar geleden liet ik Vadim Vasilyev, toenmalig algemeen directeur van AS Monaco, weten dat het niet mijn intentie was om dit nog jaren te doen, dat ik dacht aan afbouwen en dat er naar een jongere kracht uitgekeken mocht worden. Dat herhaalde ik vorige zomer tegen Oleg Petrov, die intussen in de plaats van Vasilyev was gekomen. Nadat Vincent Goemaere zich aanbood als kandidaat-opvolger en door AS Monaco als een goeie optie werd bevonden, besloten we om dat op de eerste raad van bestuur van 2020 te bespreken, te beslissen en bekend te maken. Dat is dus op een natuurlijke manier gebeurd en in alle rust voorbereid geweest. De algemene vergadering moet dit nog bevestigen, in principe op de jaarlijkse vergadering in september, maar ik denk dat het beter is dat er nu al duidelijkheid is over het feit dat er een opvolger is. Ik blijf wel nog tot het einde van het seizoen in de raad van bestuur.'2. Met welk gevoel treedt u af?FRANS SCHOTTE: 'Zeker niet met het gevoel 'ik ben er vanaf'. Wel met het gevoel dat het genoeg is geweest. Ik ben in 1999 in de raad van bestuur gekomen en werd in 2002 een eerste keer voorzitter, dus er staan al wat kilometers op mijn teller. We boekten successen en kenden ook mindere periodes, maar ik deed altijd mijn best voor Cercle.'Het is een natuurlijk proces dat je op een bepaalde leeftijd keuzes moet maken. Ik ben tenslotte ook nog nationaal voorzitter van de Gezinsbond, in het bestuur van een aantal bedrijven en nog altijd betrokken bij Standaard Boekhandel, waar mijn zoon mij in 2012 opvolgde als CEO. Het werd ook bij Cercle tijd voor verjonging. Als er een bestuurder van 25 jaar jonger duidelijk maakt dat hij meer wil doen, waarom dan nog wachten?'Maar ik had liever afscheid genomen op een moment dat het goed ging met Cercle. Als het niet goed gaat, heb je meer de neiging om erbij te blijven om te helpen en te maken dat het weer beter gaat. Nu voelt het precies aan als een symfonie die ik niet afwerkte. Zeker met nu ook nog het stadiondossier dat een wending nam die totaal niet te voorzien was, komt het wat ongelegen.'Maar ik stop natuurlijk niet als Cerclesupporter. Ik deed er veel voor en ik wil dat blijven doen. Als ik kan helpen, zullen ze mij niet vruchteloos bellen. Cercle heeft een eigen beleving waarin ik mij altijd goed voelde. Ik werd ooit gevraagd om bestuurder van AA Gent te worden, maar ik ben daar niet op ingegaan. Ik vreesde dat ik mij daar niet zou amuseren. Toen ik dezelfde vraag kreeg van Cercle, probeerde ik het daar wel, en ik moet zeggen dat ik er mij nu nog altijd amuseer.'Cercle voegt iets toe aan het puur sportieve winnen en verliezen. Het is een menselijkheid die je in weinig andere organisaties vindt. Bij Cercle heerst een sfeer en een openheid die maakt dat vrijwillige medewerkers met een probleem op het werk of thuis dat hier ter sprake kunnen brengen. De bedoeling van onze jeugdopleiding is van onze spelers betere voetballers te maken, maar vooral ook hen mee op te voeden, hen realiteitszin en menselijkheid bij te brengen. Als je daarin slaagt, is dat het mooiste compliment dat je kunt krijgen. Ik vind dat prachtig.'3. Hoe ziet u de toekomst van Cercle?FRANS SCHOTTE: 'Ten eerste: de voorbije maanden voerden we veel gesprekken en het vertrouwen van AS Monaco in het project dat ze met Cercle willen opzetten, werd constant bevestigd. Dus dat zal het probleem niet zijn. Cercle zal rugdekking blijven krijgen van AS Monaco.'Ten tweede: de voorbije zomermercato is slecht geweest. We investeerden relatief veel, té veel en kregen daarvoor niet de ploeg die we dachten nodig te hebben. Er werd toen ook niet tijdig gereageerd. De middelen werden niet goed besteed. Er zijn in die transferperiode veel zaken misgelopen die we nu in deze winter zullen corrigeren met hopelijk als resultaat dat we in 1A blijven. In het slechtste geval wordt het volgend seizoen1B. Dat zou natuurlijk een wereld van verschil maken, maar ook dan blijft AS Monaco het project steunen, verzekerden ze ons. Het blijft de ambitie om een vooraanstaande rol te spelen in het Belgisch voetbal.'Ik heb er wel vertrouwen in dat we ons dit seizoen nog kunnen redden, met de wintertransfers en met de maatregelen en de aanpak van de nieuwe trainer. Ook de inbreng in de eerste ploeg vanuit onze jeugd is hoopgevend. Sinds Bernd Storck er is, is er ook op dat vlak een goeie wending. Het is een signaal dat ons attractiever maakt voor de toekomstige jeugdspelers, want ze zien dat ze bij Cercle kansen krijgen. Het is de wil van AS Monaco om die waarden sterker te benadrukken.'