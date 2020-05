Meer dan 370 supportersclubs van 150 Europese ploegen roepen in een open brief op om de competities niet te hervatten zonder publiek. Ook de harde kernen van Anderlecht en Standard ondertekenden de petitie.

Komend weekend wordt in Duitsland de Bundesliga opnieuw op gang getrapt. Dat is niet naar de zin van de supporters van 150 Europese ploegen. In een gezamenlijke open brief tekenen meer dan 370 groeperingen protest aan tegen voetbalwedstrijden zonder publiek.

'Europa lijdt onder het coronavirus. Alsof er niets gebeurd is, wordt beslist om opnieuw te voetballen. Weer eens worden economische belangen boven mensenlevens geplaatst. Wij vragen de UEFA en de nationale bonden dan ook om de competities volledig te staken tot er opnieuw volk kan toegelaten worden in de stadions, zonder gevaar voor de volksgezondheid', staat te lezen in de open brief.

De petitie werd ondertekend door de harde kernen van onder meer Juventus, Sevilla, Valencia, Nantes en Real Madrid. Van de Belgische clubs voegden supporters van Anderlecht, Standard en La Louvière zich bij het protest.

