De Ultra's van Standard roepen alle fans van de Rouches op om niet meer naar Sclessin te gaan voor thuiswedstrijden, zolang een deel van de tribunes gesloten blijft. Voor de harde kern moeten CEO Alexandre Grosjean en voorzitter Bruno Venanzi opstappen.

Charleroi verkocht Standard zondag een fikse dreun. De Carolo's wonnen de kraker op Sclessin op de zeventiende speeldag van de Jupiler Pro League met ruime 0-3 cijfers. De wedstrijd werd ontsierd door de Luikse supporters, die meermaals vuurwerk op het terrein gooiden. Scheidsrechter Laforge maakte helemaal in het slot een einde aan de chaos door de partij te staken.

Standard betreurde en veroordeelde die incidenten. Om de veiligheid in het stadion in de toekomst te kunnen garanderen, werden voor onbepaalde tijd een aantal strenge maatregelen genomen. Zo gaat een deel van tribunes 3 en 4 - waar de harde kern van de Rouches haar vaste plaatsen heeft - dicht en worden er ook geen losse tickets meer verkocht voor thuiswedstrijden.

Die strenge aanpak lijkt alleen maar olie op het vuur te gooien. In een fel communiqué trekken de Ultra's van Standard van leer tegen de directie. Ze vragen onder meer het ontslag van 'pseudo-directeur' Alexandre Grosjean en willen ook dat voorzitter Bruno Venanzi de club overlaat 'voor het welzijn van Standard'. 'Er borrelt al een tijdje een woede op in de tribunes. Die hebben wij zondag vertaald', klinkt het in de boodschap.

'Dertien jaar al zijn we in eigen huis ongeslagen tegen Charleroi. En zelfs al gaat het niet zo goed met Standard, we hoopten zondag op winst', aldus de Ultra's. 'Maar wat kregen we: een complete vernedering. Het verval van Standard Luik is al een tijdje bezig. Al maanden en jaren wordt het geduld van de supporters ernstig op de proef gesteld. Vandaag kunnen we niet meer dieper zakken. Extreme situaties vragen extreme reacties. Want behalve dat Standard op de rand van de financiële afgrond zit, zakken we nu ook steeds verder weg in het klassement. Wat wordt de volgende stap?'

'De voorbije jaren zijn Van Buyten, Renard, Preud'homme, Nicaise, Ferrera, Sa Pinto, Montanier, Leye en Elsner gepasseerd', luidt het voorts. 'Wij, de supporters, komen na elke episode tot dezelfde conclusie. Jullie, meneer Grosjean en meneer Venanzi, zijn het voornaamste probleem van Standard. Slecht bestuur leidt tot slechte keuzes die uitmonden in slechte resultaten. Jullie hebben jullie kans gehad om deze club te redden. Het is tijd dat jullie voor het welvaren van Standard jullie verantwoordelijkheden opnemen.'

'We hebben lang genoeg en onophoudelijk geluisterd naar hetzelfde discours en steeds dezelfde beloftes. Vanaf vandaag houdt de dialoog op. Wij weigeren met jullie in kleine kring nog samen te zitten. We roepen alle supporters die niet meer tevreden zijn met de manier waarop onze club wordt geleid op hun woede te uiten door de volgende matchen waarop de Ultra's niet welkom zijn te boycotten. En we verwachten een duidelijke communicatie van de directie naar het geheel van de fans. We verwachten een opheldering van de aangekondigde investeringen. En we verwachten dat Grosjean en Venanzi de club verlaten.'

