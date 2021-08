Promovendus Union blijft indruk maken in de Jupiler Pro League. De Brusselaars wonnen zaterdag tegen een onmachtig KV Kortrijk met 2-0 op de vierde speeldag. Union komt zo alleen aan de leiding in het klassement.

De wedstrijd in het Dudenpark brak al in het eerste kwartier helemaal open. Undav bracht de bal goed voor en Dante Vanzeir kopte hard binnen. Union bleef ook na de openingstreffer dominant en KVK kon zich niet in de wedstrijd knokken. Ondanks het meesterschap kon Union de score niet verder uitdiepen voor rust.

Kortrijk startte de tweede helft met twee nieuwe spelers: Fixelles en Jonckheere. De verse krachten stonden echter minder dan 10 minuten op het veld toen Senne Lynen de bal staalhard in het doel joeg. Union bleef na de 2-0 zoeken naar een derde treffer, maar Vanzeir mikte een grote kans naast. Tot overmaat van ramp werd invaller Fixelles na 64 minuten naar de kant gestuurd nadat hij aan de noodrem trok na balverlies. Union bleef kansen creëren, Vanzeir raakte de lat en Undav kopte nipt over. Een 3-0 kwam er uiteindelijk niet.

Door de zege staat Union voorlopig alleen eerste. Kortrijk blijft voorlopig wel tweede.

De wedstrijd in het Dudenpark brak al in het eerste kwartier helemaal open. Undav bracht de bal goed voor en Dante Vanzeir kopte hard binnen. Union bleef ook na de openingstreffer dominant en KVK kon zich niet in de wedstrijd knokken. Ondanks het meesterschap kon Union de score niet verder uitdiepen voor rust.Kortrijk startte de tweede helft met twee nieuwe spelers: Fixelles en Jonckheere. De verse krachten stonden echter minder dan 10 minuten op het veld toen Senne Lynen de bal staalhard in het doel joeg. Union bleef na de 2-0 zoeken naar een derde treffer, maar Vanzeir mikte een grote kans naast. Tot overmaat van ramp werd invaller Fixelles na 64 minuten naar de kant gestuurd nadat hij aan de noodrem trok na balverlies. Union bleef kansen creëren, Vanzeir raakte de lat en Undav kopte nipt over. Een 3-0 kwam er uiteindelijk niet.Door de zege staat Union voorlopig alleen eerste. Kortrijk blijft voorlopig wel tweede.