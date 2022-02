Om 2022 goed in te zetten, kende Union amper moeite met zijn op het eerste gezicht loodzware kalender. Dat was niet in het minst te danken aan de coach en zijn favoriete speler.

We voorspelden het ergste voor de leider in 1A tijdens een wintermercato met te verwachten geruchten en vervolgens enkele toppers op rij. Uiteindelijk kwam Union sterker dan ooit uit de gevreesde maand januari. Felice Mazzù slaagde erin al zijn mannen alert te houden, van de hervatting in de mist van Seraing tot de terugkeer van het publiek in de Brusselse derby. De Italiaanse Belg zat dit seizoen al vaak tussen de genomineerden voor coach van de maand, maar pakt nu pas zijn tweede trofee sinds augustus. Het bleef Dominik Thalhammer voor, die Cercle transformeerde tot een machine.

En ook bij de spelers was het een strijd tussen Brusselaars en Bruggelingen. Cerclewinger Rabbi Matondo leek op weg naar de trofee van beste voetballer van januari in een ongemeen spannende strijd met Michel-Ange Balikwisha, Lazare Amani en Bas Dost, maar moest uiteindelijk de prijs overlaten aan Casper Nielsen, die in januari buiten categorie was. Onvermoeibaar maalt hij de kilometers, is hij vooral in de helft van de tegenstander te vinden en scoorde hij twee keer in het eigen Dudenpark, tegen KRC Genk en Anderlecht.

PALMARES Speler van de maand Augustus: Dante Vanzeir (Union) September: Nikola Storm (KV Mechelen) Oktober: Dante Vanzeir (Union) November: Deniz Undav (Union) December: Sergio Gómez (Anderlecht) Januari: Casper Nielsen (Union) Coach van de maand Augustus: Felice Mazzù (Union) September: Bernd Hollerbach (STVV) Oktober: Wouter Vrancken (KV Mechelen) November: Jordi Condom (Seraing) December: Vincent Kompany (Anderlecht) Januari: Felice Mazzù (Union)

We voorspelden het ergste voor de leider in 1A tijdens een wintermercato met te verwachten geruchten en vervolgens enkele toppers op rij. Uiteindelijk kwam Union sterker dan ooit uit de gevreesde maand januari. Felice Mazzù slaagde erin al zijn mannen alert te houden, van de hervatting in de mist van Seraing tot de terugkeer van het publiek in de Brusselse derby. De Italiaanse Belg zat dit seizoen al vaak tussen de genomineerden voor coach van de maand, maar pakt nu pas zijn tweede trofee sinds augustus. Het bleef Dominik Thalhammer voor, die Cercle transformeerde tot een machine.En ook bij de spelers was het een strijd tussen Brusselaars en Bruggelingen. Cerclewinger Rabbi Matondo leek op weg naar de trofee van beste voetballer van januari in een ongemeen spannende strijd met Michel-Ange Balikwisha, Lazare Amani en Bas Dost, maar moest uiteindelijk de prijs overlaten aan Casper Nielsen, die in januari buiten categorie was. Onvermoeibaar maalt hij de kilometers, is hij vooral in de helft van de tegenstander te vinden en scoorde hij twee keer in het eigen Dudenpark, tegen KRC Genk en Anderlecht.