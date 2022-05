Het tactisch verslag van de 0-2-zege die de regerende landskampioen behaalde in het Dudenpark en die een machtsovername in het klassement betekent.

Aan de andere kant van de grens, in het land van Johan Cruijff en Louis van Gaal, staan ze niet meteen bekend om hun zin voor compromis. Wanneer Alfred Schreuder nochtans zijn elftal presenteert waarmee blauw-zwart in het Dudenpark naar de top van het klassement moet klimmen, lijkt hij wel een glas lauw water uit te schenken. Om Mats Rits te vervangen kiest de coach van Club voor de spieren van Eder Balanta. Voor de rest gooit hij nogal wat van zijn puzzelstukjes door elkaar, waarbij hij rekent op de snelheid van Sargis Adamjan vooraan en de polyvalentie van Charles De Ketelaere op links. De offensieve idealen, het positiespel en de driehoekjes blijven in de kleedkamer, Club sluipt over het veld in gevechtstenue.Tegenover hen: een Union dat start met zijn basiself en zoals gewoonlijk zelfverzekerd aan de wedstrijd begint. Loïc Lapoussin is in de lucht de meerdere van Tajon Buchanan. Aan de andere kant van het veld verplichten de onophoudelijke rushes van Dante Vanzeir en Bart Nieuwkoop Charles De Ketelaere om achteruit te lopen. De symfonie van de mannen van Felice Mazzu wordt voltooid door de energie van Teddy Teuma, die ondanks zijn snelle gele kaart altijd bereid is om in de voeten van de tegenstander te vliegen en die de tegenstander in verwarring kan brengen met zijn diagonale loopacties tussen de verdedigers. Ruud Vormer, die op de bank zat, moet genoten hebben van die linksvoetige, Maltese versie van zichzelf in zijn beste Brugse jaren.Brugge heeft de bal, maar zonder controle over de match. Het is moeilijk om iets te doen met de bal aan de voet op een versterkt middenveld, waar Denis Odoi en Eder Balanta als schokbrekers dienen om de verdediging te beschermen tegen de infiltraties van het vijandelijke middenveld. Club probeert zijn normale spel te ontwikkelen, maar de pionnen staan op andere plaatsen en alles wordt goed vastgezet, het spel wordt verstikt.Overrompelende aanvallen zijn onmogelijk en koele berekening past niet goed bij de artiesten van blauw-zwart. Brugge verdrinkt in het lauwe water dat zijn coach heeft uitgeschonken. De reddingsboei draagt het nummer 10.Noa Lang, onzichtbaar op het scorebord maar meesterlijk met de bal aan de voet, geeft collectieve zuurstof aan individuele acties. De Nederlander slalomt tussen de Brusselse pressing, wint meters en tijd, en creëert soms zelfs kansen. Zonder de geweldige getimede ingreep van Koki Machida net voor de rust, zou Lang Adamjan compleet tegen de gang van het spel in de openingsgoal hebben aangeboden. De uittredende kampioen overleeft dankzij de heldhaftigheid van zijn verdedigers, die in de hele wedstrijd maar liefst veertien ballen uit hun grote rechthoek wegwerken, en de gemeenheid van Balanta, die altijd flirt met het toelaatbare.Na de pauze verandert Club van plan, zonder evenwel de aard van de wedstrijd te kunnen wijzigen. Simon Mignolet probeert op een kwartier tijd meer lange ballen te geven dan normaal in een hele speelhelft en de nauwkeurigheid van de Brugse passes flirt met de vijftig procent. Om de pressing van Union tegen te gaan, schuift Brugge hoger op het veld. Als ze de bal dan verliezen is het toch al verder van hun eigen doel. Veel succes kent dat niet want Lapoussin (70 balcontacten aan het eind van de wedstrijd, het meeste van alle spelers) blijft alle ballen aantrekken en aan de overkant probeert de leider uit Brussel de wankele concentratie van Stanley Nsoki op de proef te stellen en ruimte in diens rug te zoeken. Uiteindelijk loopt Lazare Amani weg in de rug van Nsoki om de penaltyovertreding van Brandon Mechele uit te lokken. Vanaf de strafschopstip gaat Vanzeir voor geometrie en grootsheid. Zoals een tennisspeler die de lijnen moet viseren om de verdediging van Rafael Nadal te verschalken, zo geeft de Rode Duivel de indruk dat hij alleen met een bal net naast de paal Mignolet in de luren kan leggen. Maar zijn schot gaat langs de verkeerde kant van de paal.Terwijl de energie van Union na die penaltymisser langzaamaan daalt, zet Schreuder zijn pionnen op een betere plaats. De inkomende Edoeard Sobol vervangt De Ketelaere en na de inbreng van Andreas Skov Olsen gaat Club in een 3-4-2-1 spelen die de techniek weer de bovenhand doet halen. Aan de zijde van Buchanan en Lang doen de beide linksvoetigen de kwaliteit van het Brugse spel flink stijgen. De technisch onderlegde spelers, die op rechts gegroepeerd worden, zetten een combinatie op die de Deen vrijspeelt. Met zijn slechte voet nochtans geeft die een uitstekende hoge voorzet. Dat is wat Hans Vanaken het liefste heeft. De dubbele Gouden Schoen ontpopt zich tot een nachtmerrie voor de Brusselaars. Zijn kopbal is zuiver, Club werkt op een klinische manier af.Union probeert nog en legt zijn lot in de handen van Kaoru Mitoma, die erg actief is (vijf dribbels probeert hij), maar ook slordig. In de laatste twintig minuten is er niemand die de bal vaker raakt dan de Japanner (26 keer). De tovenaar die van Brighton wordt geleend, toont zijn trucjes maar loopt zich vast op Buchanan en de onverzettelijke Clinton Mata. Toch biedt hij net na de openingstreffer ei zo na de gelijkmaker aan Deniz Undav aan, maar die mist scherpte in de backlijn van de tegenstander. Wanneer Mazzu uiteindelijk hoopt op de spierkracht van een Ismaël Kandouss om tegengewicht te bieden aan de superioriteit van Club Brugge in het luchtruim, is het aan de andere kant van het veld dat Mitoma nog het meest van zich laat spreken door Skov Olsen neer te halen wanneer die onderweg is naar het lege doel. Antonio Nusa, die ingevallen is met buskruit in de voeten, maakt de 0-2.Club liet meer inzet dan goed voetbal zien en had zijn zenuwen beter onder controle dan de tegenstander. Op drie wedstrijden van het einde neemt het de leiding over in het kampioenschap. Het bewijs dat het mogelijk is om tegelijk een groot glas lauw water te drinken en toch de koelbloedigheid te bewaren.