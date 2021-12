Union blijft uitstekend op dreef. De Brusselaars wonnen van Zulte Waregem en KV Mechelen versloeg in een ware spektakelwedstrijd AA Gent.

Door de overwinning loopt de competitieleider voorlopig zeven punten uit op eerste achtervolger Club Brugge. Blauw-zwart trekt later op de avond (om 21 uur) nog naar OH Leuven. Zulte Waregem geraakt maar niet uit het sukkelstraatje. Essevee blijft voorlaatste.

Union nam de partij aan de Gaverbeek van meet af aan in handen. Na een misser van Undav was het Vanzeir die de ban brak. De Limburger stootte na negentien minuten eerst nog op Bossut, maar was de Zulte Waregem-doelman bij zijn tweede poging te slim af. Voor Vanzeir was het zijn elfde goal van het seizoen. De competitieleider was baas en zes minuten voor rust was het opnieuw raak. Burgess kopte raak, 0-2.

Ook na de pauze behield Union de controle. In het tweede deel van de tweede helft kwam Zulte Waregem toch nog opzetten. Spitsen Gano en Vossen kwamen dichtbij de aansluitingstreffer, maar Moris stond goed te keepen voor Union. De tweede helft bleek een maat voor niets. Het bleef 0-2. Voor Union is het de veertiende overwinning, na negentien speeldagen.

. © Belga

Mechelen verslaat Gent

KV Mechelen won in een ware spektakelwedstrijd met 4-3 de maat genomen van AA Gent. Nikola Storm en Kerim Mrabti waren de uitblinkers bij de thuisploeg met elk twee goals, bij de bezoekers scoorde ook Tarik Tissoudali twee keer. Voor Gent komt er een einde aan een reeks van vier overwinningen op een rij. In de tussenstand komt Mechelen door de zege naast Gent op de zesde plaats. Beide teams tellen dertig punten.

De partij in het AFAS Stadion ging in het eerste halfuur goed op en neer, met kansen voor beide teams, maar het doelpuntenfestival begon pas na een 33 minuten. Gent sloeg een eerste barst in het Mechelse pantser. Tissoudali profiteerde van balverlies van Van Hoorenbeeck en faalde alleen voor Mechelen-doelman Coucke niet, 0-1. Mechelen was allerminst van slag en reageerde meteen. Mrabti vlamde vier minuten later de gelijkmaker hard tegen de netten, 1-1.

Na de pauze volgde eenzelfde scenario. Gent kwam vijf minuten na rust op een 1-2 voorsprong na een gekruist schot van Depoitre, maar Mechelen antwoordde meteen met een pegel van Storm, die Gent-keeper Bolat geen kans gaf, 2-2. Ditmaal zette Mechelen echter door. Storm werd door Hanche-Olsen na een uur tegen de mat gewerkt. De bal ging op de stip en Mrabti faalde niet, 3-2. Gent was nu op achtervolgen aangewezen, maar dat duurde opnieuw niet lang. Depoitre bediende Tissoudali (68.) voor de 3-3. Mechelen reageerde als een wesp gestoken en Storm krulde de 4-3 heerlijk voorbij Bolat. In het slot trof Bezus nog de lat en ook Depoitre en Tissoudali misten kansen op een nieuwe gelijkmaker. Na een heerlijke wedstrijd was de eindstand 4-3.

Door de overwinning loopt de competitieleider voorlopig zeven punten uit op eerste achtervolger Club Brugge. Blauw-zwart trekt later op de avond (om 21 uur) nog naar OH Leuven. Zulte Waregem geraakt maar niet uit het sukkelstraatje. Essevee blijft voorlaatste. Union nam de partij aan de Gaverbeek van meet af aan in handen. Na een misser van Undav was het Vanzeir die de ban brak. De Limburger stootte na negentien minuten eerst nog op Bossut, maar was de Zulte Waregem-doelman bij zijn tweede poging te slim af. Voor Vanzeir was het zijn elfde goal van het seizoen. De competitieleider was baas en zes minuten voor rust was het opnieuw raak. Burgess kopte raak, 0-2. Ook na de pauze behield Union de controle. In het tweede deel van de tweede helft kwam Zulte Waregem toch nog opzetten. Spitsen Gano en Vossen kwamen dichtbij de aansluitingstreffer, maar Moris stond goed te keepen voor Union. De tweede helft bleek een maat voor niets. Het bleef 0-2. Voor Union is het de veertiende overwinning, na negentien speeldagen. KV Mechelen won in een ware spektakelwedstrijd met 4-3 de maat genomen van AA Gent. Nikola Storm en Kerim Mrabti waren de uitblinkers bij de thuisploeg met elk twee goals, bij de bezoekers scoorde ook Tarik Tissoudali twee keer. Voor Gent komt er een einde aan een reeks van vier overwinningen op een rij. In de tussenstand komt Mechelen door de zege naast Gent op de zesde plaats. Beide teams tellen dertig punten.De partij in het AFAS Stadion ging in het eerste halfuur goed op en neer, met kansen voor beide teams, maar het doelpuntenfestival begon pas na een 33 minuten. Gent sloeg een eerste barst in het Mechelse pantser. Tissoudali profiteerde van balverlies van Van Hoorenbeeck en faalde alleen voor Mechelen-doelman Coucke niet, 0-1. Mechelen was allerminst van slag en reageerde meteen. Mrabti vlamde vier minuten later de gelijkmaker hard tegen de netten, 1-1. Na de pauze volgde eenzelfde scenario. Gent kwam vijf minuten na rust op een 1-2 voorsprong na een gekruist schot van Depoitre, maar Mechelen antwoordde meteen met een pegel van Storm, die Gent-keeper Bolat geen kans gaf, 2-2. Ditmaal zette Mechelen echter door. Storm werd door Hanche-Olsen na een uur tegen de mat gewerkt. De bal ging op de stip en Mrabti faalde niet, 3-2. Gent was nu op achtervolgen aangewezen, maar dat duurde opnieuw niet lang. Depoitre bediende Tissoudali (68.) voor de 3-3. Mechelen reageerde als een wesp gestoken en Storm krulde de 4-3 heerlijk voorbij Bolat. In het slot trof Bezus nog de lat en ook Depoitre en Tissoudali misten kansen op een nieuwe gelijkmaker. Na een heerlijke wedstrijd was de eindstand 4-3.