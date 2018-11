Union en Westerlo: positieve verrassingen in 1B

Union Sint-Gillis imponeerde in de eerste periode en maakt zelfs nog een waterkansje op de periodetitel... als ze Mechelen komende vrijdag in eigen huis kloppen met meer dan vijf goals verschil.

Sinds mei fungeert de Frans-Engelse oud-spelersmakelaar en ex-journalist Alex Hayes als sportief directeur van Union SG. 'Het is echt ongelofelijk. Elke wedstrijd in 1B voelt aan als een finale', zegt de voormalige vicevoorzitter van de Franse eersteklasser FC Lorient, die in nauw contact staat met eigenaar Tony Bloom, eveneens voorzitter van Brighton & Hove Albion.

'Alles in deze fantastische divisie bruist van de vitaliteit. Dat komt omdat er amper acht teams zijn. Behalve wij speelden alle andere ploegen recent nog in 1A. Die ervaring mag je niet onderschatten. Voor Union SG is dat al van het seizoen 1972/73 geleden. We kennen dus onze uitdaging.'

Natuurlijk willen ze in het Mariënstadion zo spoedig mogelijk promoveren. 'Maar we zetten daar geen concrete datum op. Dat zou ook onverstandig zijn', vervolgt Hayes. 'De mix van ervaren spelers en jonge talenten werkt perfect, er ontstond dit seizoen snel een hechte band tussen de spelers uit België, Argentinië, Noorwegen en/of Frankrijk. Ze hebben allemaal een grote honger naar succes. Een ongelofelijk geheel, met een Sloveense coach. (lacht luid) Luka Elsner is goed in puzzelen. Heel leuk om hem dagelijks bezig te zien.'

Union SG is volgens Hayes meer dan alleen maar topschutter Youssoufou Niakaté. 'Ik vrees helemaal geen vertrek tijdens de winterstop', grijnst hij. 'Wij verkopen de sterkhouders niet. Dat staat nu al vast. Ik heb er ook het volste vertrouwen in dat een intelligente persoon als Youssoufou ons project niet tussentijds zal verlaten.

'Weet je, ik toets succes niet enkel af op basis van promotie. Het gaat om progressie en continuïteit. Onze clubstructuur zal probleemloos klaar zijn voor 1A, mits wat kleine inspanningen. Dat weet ik nu al.

'Antwerp en Cercle Brugge beschouw ik daarbij niet als inspiratiebron. Union SG spiegelt zich liever niet aan anderen. Wij zijn Union SG, geen couveuseploeg van Brighton, maar een club waar spelers goesting hebben om vooruit te gaan. Als individu én als team.'

De voorbeeldfunctie van Westerlo

Op de elfde speeldag in de Proximus League kwamen er amper tien Belgen tussen 18 en 22 jaar aan de aftrap in de vier competitieduels. KFCO Beerschot Wilrijk en Lommel SK halen 2 op 11 basisspelers; OHL, YR KV Mechelen, KSV Roeselare, KVC Westerlo, Union SG en AFC Tubize amper 1.

'Wij starten gemiddeld met acht tot negen Belgen', zucht Herman Wijnants van KVC Westerlo. 'Eigenlijk zijn wij daarmee een uitzondering. Omdat we daarin geloven en het deel uitmaakt van onze identiteit en filosofie, ook wel deels gedwongen door de omstandigheden. Wij doen als enige toch nog wat aan talentontwikkeling. Bij ons krijgen Gilles Dewaele, Christophe Janssens en Alessio Alessandro, jongens tussen 18 en 22 jaar, wel hun kans. En Nicolas Rommens is ook nog maar 23 jaar. Alleen is het jammerlijke dat ze bij ons de laatste acht tot tien jaar 500 tot 550 jeugdspelers kwamen weghalen. Van hen zijn Tuur Dierckx en Zinho Gano de enigen die in eerste klasse iets of wat doorbraken.'