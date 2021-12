Op de twintigste speeldag van de Jupiler Pro League heeft competitieleider Union Sint-Gillis zaterdagavond na rust een 0-2 achterstand tegen Cercle Brugge nog omgebogen in een 3-2 zege. Zulte Waregem ging dan weer in het slot van 1-2 naar 3-2 tegen KV Mechelen in de eerste match na het Francky Dury-tijdperk.

Union telt 46 punten en loopt voorlopig zeven punten uit op nummer twee Club Brugge, dat zondagmiddag nummer vier Anderlecht over de vloer krijgt. Cercle weet na een 12 op 12 weer wat verliezen is en staat dertiende met 22 punten. KV Mechelen is zevende met 30 punten, Zulte Waregem vijftiende met 20 punten.

Union

Dante Vanzeir had al na twee minuten de 1-0 aan de voet voor Union, maar zijn afwerking was niet scherp genoeg om Thomas Didillon te grazen te nemen. Cercle rook bloed en Edgaras Utkus (9.) knikte de Vereniging op corner op voorsprong. De Brusselaars kregen aansluitend enkele mogelijkheden op de gelijkmaker: Deniz Undav vond Didillon en de lat op zijn weg. Union betaalde die gemiste kansen cash op de counter: Rabbi Matondo (25.) strafte een slippertje van kapitein Teddy Teuma genadeloos af. Union beet van zich af en Vanzeir mikte de aansluitingstreffer even voor rust aan de verkeerde kant van de paal.

In het begin van de tweede helft zag Unionist Bart Nieuwkoop zijn kopbal van heel dichtbij op de lat stranden. Het was uitstel van executie, want Kaoru Mitoma (57.) liet de thuisploeg niet veel later juichen. Nieuwkoop lukte een kwartier voor tijd in de kluts de gelijkmaker en een vreselijke miscommunicatie tussen Jesper Daaland (90.+1) en Didillon voltrok de ommekeer.

Zulte Waregem

Zulte Waregem vatte het post Francky Dury-tijdperk aan met een onverhoopte overwinning. Kerim Mrabti (38.) bracht Malinwa aan het einde van de eerste helft met een afgeweken bal aan de leiding. Jelle Vossen (54.) hing de bordjes opnieuw in evenwicht, maar Nikola Storm (74.) maakte er 1-2 van. Dion De Neve (90.+2) en Jean-Luc Dompé (90.+4) brachten de Gaverbeek in extremis nog in extase.

AA Gent en Sint-Truiden besluiten om 20u45 de voetbalzaterdag op het hoogste Belgische voetbalniveau.

