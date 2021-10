Union heeft zaterdagavond het duel der seizoensrevelaties in en tegen Eupen, op de twaalfde speeldag in de Jupiler Pro League, naar zijn kant doen overhellen. In de Oostkantons ging het met de volle buit aan de haal (2-3).

De promovendus blijft zo nog zeker een speeldag langer leider en kan morgen in zijn luie zetel toekijken wat eerste achtervolgers Club Brugge en Antwerp doen in hun onderlinge ontmoeting. Als Club wint, beent het Union opnieuw bij aan kop.

De Brusselaars kenden de beste start in de Oostkantons. Deniz Undav benutte na zes minuten spelen een strafschop en krikte zo zijn doelpuntentotaal op naar acht stuks in twaalf wedstrijden. Ook aanvoerder Teddy Teuma deed zijn duit in het zakje net voor het halfuur: met een lage botsende schuiver gaf hij thuisgoalie Robin Himmelmann het nakijken.

In de tweede helft bleef de 0-2 lange tijd op het bord, maar Edo Kayembe (75.) en Emmanuel Agbadou (78.) forceerden uit het niets de gelijke stand. Union was echter niet aangeslagen en stak meteen een tandje bij. Casper Nielsen (79.) scoorde op de eerste tegenaanval de 2-3. De gemoederen in de Eupense spionkop geraakten nadien oververhit. Doelman Anthony Moris kreeg een aansteker tegen het hoofd en scheidsrechter Bram Van Driessche legde de match zo'n tiental minuten stil. De felbevochten zege bleef na de hervatting onaangeroerd.

Eerder op zaterdag hielden Cercle Brugge en Standard elkaar in bedwang (1-1), haalde Zulte Waregem in een spektakelrijke openingsfase en dubbele achterstand op bij Mechelen (2-2) en volstond een doelpunt op slag van rust voor Kortrijk om de drie punten thuis te houden in het West-Vlaamse burenduel tegen Oostende (1-0).

Zondag openen Antwerp en Club Brugge de debatten met een topper op de Bosuil (13u30), gaat ronde lantaarn Beerschot naarstig op zoek naar puntengewin bij Anderlecht (16u), trekt Gent naar Genk (18u30) en sluiten OH Leuven en Sint-Truiden de speeldag af aan den Dreef (21u).

De promovendus blijft zo nog zeker een speeldag langer leider en kan morgen in zijn luie zetel toekijken wat eerste achtervolgers Club Brugge en Antwerp doen in hun onderlinge ontmoeting. Als Club wint, beent het Union opnieuw bij aan kop. De Brusselaars kenden de beste start in de Oostkantons. Deniz Undav benutte na zes minuten spelen een strafschop en krikte zo zijn doelpuntentotaal op naar acht stuks in twaalf wedstrijden. Ook aanvoerder Teddy Teuma deed zijn duit in het zakje net voor het halfuur: met een lage botsende schuiver gaf hij thuisgoalie Robin Himmelmann het nakijken. In de tweede helft bleef de 0-2 lange tijd op het bord, maar Edo Kayembe (75.) en Emmanuel Agbadou (78.) forceerden uit het niets de gelijke stand. Union was echter niet aangeslagen en stak meteen een tandje bij. Casper Nielsen (79.) scoorde op de eerste tegenaanval de 2-3. De gemoederen in de Eupense spionkop geraakten nadien oververhit. Doelman Anthony Moris kreeg een aansteker tegen het hoofd en scheidsrechter Bram Van Driessche legde de match zo'n tiental minuten stil. De felbevochten zege bleef na de hervatting onaangeroerd. Eerder op zaterdag hielden Cercle Brugge en Standard elkaar in bedwang (1-1), haalde Zulte Waregem in een spektakelrijke openingsfase en dubbele achterstand op bij Mechelen (2-2) en volstond een doelpunt op slag van rust voor Kortrijk om de drie punten thuis te houden in het West-Vlaamse burenduel tegen Oostende (1-0). Zondag openen Antwerp en Club Brugge de debatten met een topper op de Bosuil (13u30), gaat ronde lantaarn Beerschot naarstig op zoek naar puntengewin bij Anderlecht (16u), trekt Gent naar Genk (18u30) en sluiten OH Leuven en Sint-Truiden de speeldag af aan den Dreef (21u).