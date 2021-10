Cercle Brugge is er op de tiende speeldag in 1A niet in geslaagd om een vierde thuisnederlaag op rij af te wenden. Coach Yves Vanderhaeghe en co. verloren kansloos met 0-3 tegen Union, dat voorlopig aan kop komt.

Cercle begon het sterkst aan de wedstrijd en kon door slordigheden bij Union ook snel voor dreiging zorgen. Daarna knokte Union zich in de wedstrijd, maar beide ploegen kregen weinig kansen. De twee grootste mogelijkheden waren wel voor Union. De eerste voor Lapoussin die op aangeven van Deniz Undav veel te flauw op Didillon besloot. Even later mikte Teuma een vrije schot op de lat. 0-0 bij de rust.

Na rust was Union meteen enkele keren gevaarlijk, onder impuls van een gretige Undav. Diezelfde Undav gaf in de 60e minuut na een knappe één-twee met Teuma de bal perfect mee met spitsbroeder Dante Vanzeir, die legde de 0-1 simpel binnen. Copy paste enkele minuten later wanneer alweer Undav zijn maatje Vanzeir (79.) knap diepstuurde. Die werkte opnieuw kurkdroog af: 0-2. De ingevallen Mitoma zorgde met een knappe rush en dito assist voor Loic Lapoussin (84.). nog voor de pijnlijke 0-3 cijfers.

Door de zege komt Union aan de leiding in het klassement. Cercle blijft samen met OHL voorlaatste.

STVV-Oostende

Geen winnaar in de wedstrijd tussen STVV en KV Oostende (1-1). Dat is vooral voor STVV zuur. Het domineerde nagenoeg de hele partij.

Een sterk begin op Stayen dat op geen enkel moment leidde tot grote kansen. Wel een potige eerste twintig minuten met veel fouten en gele kaarten. In minuut 26 volgde dan het 'moment de gloire' voor de thuisploeg. Steve De Ridder scoorde met een enig mooie omhaal. Het werelddoelpunt van De Ridder werd daarna jammer genoeg afgekeurd voor buitenspel. Vlak daarna was er ook dreiging van KVO, maar scoren lukte niet. Ruststand: 0-0.

STVV kwam het best uit de kleedkamer en drukte KVO meteen achteruit. Dat resulteerde al snel in de 1-0 via Hara (51.). Lang kon STVV echter niet genieten van die voorsprong. Na een vrije schop kopte Gueye (56.) erg knap over Schmidt: 1-1.

STVV bleef ondanks de gelijkmaker wel de beste ploeg. Het regende kansen maar Hubert stond pal bij de kustboys. In de 88e minuut kwam nog de beste kans voor STVV-aanvaller Suzuki, maar hij kopte de voorzet van Brüls naast. STVV en KV Oostende staan zo respectievelijk op de negende en tiende plaats in het klassement met veertien punten.

Kortrijk-Charleroi

KV Kortrijk heeft zaterdag na een ontmoeting met Charleroi de drie punten net niet in het Guldensporenstadion gehouden (2-2). Kortrijk is achtste met 15 punten op 30, Charleroi volgt met 14 punten.

Zowel Kortrijk als Charleroi kregen in de eerste helft enkele mogelijkheden om te scoren, maar de openingsgoal zou pas in de laatste minuut van de eerste helft tot stand komen. Ref Bram Van Driessche legde de bal op de stip na een vermeende handsbal van bezoeker Jackson Tchatchoua. De penalty was een koud kunstje voor thuisspeler Faïz Selemani, die alweer zijn zesde doelpunt van het seizoen tegen de touwen trapte namens de Kortrijkzanen.

Na de pauze lukte de Carolo's de gelijkmaker, door toedoen van de ingevallen Ali Gholizadeh. De Iraniër stak de bal enig mooi door tot bij Ryota Morioka, die Shamar Nicholson (64.) op zijn beurt de 1-1 op een presenteerblaadje aanbood. De Kerels leken het laken nog naar zich toe trekken via Rachid Alioui (73.), al was dat buiten Gholizadeh (90.+5) gerekend.

