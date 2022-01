Union heeft woensdag haar tweede inkomende transfer in de wintermercato aangekondigd. De competitieleider huurt Kacper Kozlowski, een achttienjarige Pool, van zusterclub Brighton. De Premier League-club van Rode Duivel Leandro Trossard nam de middenvelder eerder op de dag zelf nog maar over van de Poolse eersteklasser Pogon Szczecin.

Kozlowski ontwikkelde zich de voorbije jaren tot één van de grootste talenten van het Poolse voetbal. Bij Pogon Szczecin, de huidige nummer twee in Polen, was hij dit seizoen in zestien competitiewedstrijden goed voor drie goals en vier assists.

Vorige zomer werd Kozlowski de jongste speler ooit die zijn debuut maakte op een EK. Tijdens de wedstrijd tegen Spanje mocht hij invallen, hij was op dat moment 17 jaar en 247 dagen oud. De middenvelder telt intussen zes caps.

Kozlowski sloot intussen al aan bij de rest van de groep op oefenkamp in het Spaanse La Manga.

Dinsdag maakte Union ook al de komst van de Japanner Koki Machida, een centrale verdediger, bekend.

