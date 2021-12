Het succesverhaal van Union spreekt ook in het buitenland tot de verbeelding. Zelfs The New York Times wijdde er een artikel aan.

Voor de gereputeerde Amerikaanse krant The New York Times is het duidelijk dat het succes van Union gedeeltelijk terug te voeren is tot de Premier League.

De Brusselse club werd in 2018 gekocht door zakenman Tony Bloom, die ook al eigenaar is van Brighton. Bloom posteerde bij Union Alex Muzio als voorzitter. Die kreeg zowat carte blanche om zijn gedachtegoed door te drukken in de club en dat leverde de huidige fantastische resultaten op.

The New York Times stelt vast hoe de tentakels van The Premier League in andere Europese competities voelbaar zijn, en zeker ook in ons land.

Zo werken in België nog drie andere teams samen met een club uit Engeland. OH Leuven heeft nauwe banden met Leicester City. Beide zijn eigendom van de Thaise firma King Power. KV Oostende is opgekocht door de Pacific Media Group, waar ook de Engelse tweedeklasser Barnsley deel van uitmaakt. En Lommel SK is een radartje in het netwerk van de City Football Group, dat is opgebouwd rond Engels kampioen Manchester City.

Voor de gereputeerde Amerikaanse krant The New York Times is het duidelijk dat het succes van Union gedeeltelijk terug te voeren is tot de Premier League. De Brusselse club werd in 2018 gekocht door zakenman Tony Bloom, die ook al eigenaar is van Brighton. Bloom posteerde bij Union Alex Muzio als voorzitter. Die kreeg zowat carte blanche om zijn gedachtegoed door te drukken in de club en dat leverde de huidige fantastische resultaten op.The New York Times stelt vast hoe de tentakels van The Premier League in andere Europese competities voelbaar zijn, en zeker ook in ons land.Zo werken in België nog drie andere teams samen met een club uit Engeland. OH Leuven heeft nauwe banden met Leicester City. Beide zijn eigendom van de Thaise firma King Power. KV Oostende is opgekocht door de Pacific Media Group, waar ook de Engelse tweedeklasser Barnsley deel van uitmaakt. En Lommel SK is een radartje in het netwerk van de City Football Group, dat is opgebouwd rond Engels kampioen Manchester City.