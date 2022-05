Steve Van Herpe, journalist bij Sport/Voetbalmagazine, blikt terug op het voetbalweekend. Hij heeft het over het gepuzzel van Schreuder, de sterkte van Kompany en een standbeeld voor De Bruyne.

Club Brugge ging met 0-2 winnen op Union. Wat betekent dat in de titelstrijd?

Van Herpe: 'Nog niet zoveel. Natuurlijk zijn ze bij Union ontgoocheld, maar het dubbeltje had net zo goed naar de andere kant kunnen vallen. Dat geldt ook voor de wedstrijd van woensdag.'

'Alfred Schreuder had gezegd dat Club Brugge beter voorbereid aan de match zou beginnen dan in zijn eerste confrontatie met Union, toen hij in de rust moest bijsturen door Balanta te brengen voor Vormer. Maar daar was weinig van te merken. Union was, net zoals in het duel eind januari, veruit de gevaarlijkste ploeg.'

'Ook opvallend: terwijl hij nu al wekenlang met ongeveer dezelfde basisploeg aan de aftrap kwam, waren er in het Dudenpark een aantal verschuivingen in de elf van blauw-zwart. Met als meest verrassende: Charles De Ketelaere als wingback op links. Schreuder, die doorgaans Hollandsgewijs uitgaat van eigen sterkte, toonde daarmee zijn respect, angst misschien zelfs, voor de tegenstander. Met zijn gepuzzel zocht hij naar een manier om Union te ontwrichten. Aan het wedstrijdverloop te zien heeft Schreuder die manier nog altijd niet gevonden, want de Brusselaars hadden de beste kansen. En als Vanzeir die penalty binnen schiet, schrijven we hier nu een ander verhaal.'

'Daarom: Union is nog niet uitgeteld. Als ze woensdag efficiënter omspringen met de kansen op Jan Breydel, zit de titel er zeker nog in.'

Wat vind je van het niveau van de wedstrijden in de Champions play-offs?

Van Herpe: 'We weten ook al van vorige seizoenen dat we voor mooi voetbal niet in play-off 1 moeten zijn. Het zijn wel matchen met veel intensiteit en stevige duels, op het scherpst van de snee.'

'In die context vind ik het knap dat Vincent Kompany in de wedstrijd tegen Antwerp met een elftal van gemiddeld 22,3 jaar aan de aftrap kwam. Met drie tieners - Bart Verbruggen, Marco Kana en Kristian Arnstad - en de 28-jarige Wesley Hoedt als ouderdomsdeken. Terwijl je in deze fase van de competitie toch ervaren spelers, de zogeheten mannen met baarden, verwacht.'

'En waar hem eerder dit seizoen verweten werd de Anderlechtjeugd te verwaarlozen, komen die de laatste weken toch weer aan de oppervlakte. Met Delcroix, Kana en Amuzu stonden er drie producten van Neerpede in de basis.'

Manchester City zette de uitschakeling tegen Real Madrid eventjes recht met een 5-0-overwinning tegen Newcastle en staat nu, op drie wedstrijden van het einde, drie punten voor op Liverpool.

Van Herpe: 'Dat is wel een statement natuurlijk. Kevin De Bruyne bleef 90 minuten op het veld en kreeg achteraf lof in de Engelse media. Omdat tegen Newcastle nog maar eens duidelijk werd dat hij met één pass of één beweging een wedstrijd kan openbreken. Hij is het hart van de ploeg. Hij laat het team al jaren draaien. Ook nu weer, in een seizoen waarin hij pas in december topfit was, zit hij momenteel aan 11 goals en 7 assists.'

'Als Vincent Kompany al een standbeeld kreeg bij Manchester City, wat dan te zeggen van De Bruyne? Een speler van zijn allure verdient iets extra's. Een standbeeld, een Gouden Bal of een Champions League. Maar het mag ook een WK zijn natuurlijk...'

