Van de Franse D4 en een baantje als bezorger tot eerste klasse bij Union: Teddy Teuma heeft het ver geschopt. Interview met een kapitein die maar één woord in de mond neemt: winnen.

Achtenveertig jaar na het verlaten van de hoogste klasse staat Union op het punt terug te keren in 1A, met een trip naar buurman Anderlecht om de vijandelijkheden te openen. De Frans-Maltese Teddy Teuma, die begin 2019 in het Dudenpark aankwam, is al een veteraan bij Union. En net als voor de meeste van zijn teamgenoten, wordt het zijn debuut in de eerste klasse. 'Ik ben ontzettend trots', zegt de 27-jarige middenvelder. 'Spelen in de eerste divisie, dat is nog steeds iets belangrijks. Daarna is het zaak om daar te blijven. Maar het is een grote eer om dit niveau, deze teams te ontdekken. Ook al wordt het Belgisch kampioenschap vaak onderschat, het blijft een competitie van zeer hoog niveau.'

...

Achtenveertig jaar na het verlaten van de hoogste klasse staat Union op het punt terug te keren in 1A, met een trip naar buurman Anderlecht om de vijandelijkheden te openen. De Frans-Maltese Teddy Teuma, die begin 2019 in het Dudenpark aankwam, is al een veteraan bij Union. En net als voor de meeste van zijn teamgenoten, wordt het zijn debuut in de eerste klasse. 'Ik ben ontzettend trots', zegt de 27-jarige middenvelder. 'Spelen in de eerste divisie, dat is nog steeds iets belangrijks. Daarna is het zaak om daar te blijven. Maar het is een grote eer om dit niveau, deze teams te ontdekken. Ook al wordt het Belgisch kampioenschap vaak onderschat, het blijft een competitie van zeer hoog niveau.' Je hebt een atypische loopbaan achter de rug: je doorliep geen opleidingscentrum en hebt zelfs een jaar als koerier gewerkt. Teddy Teuma: 'Toen ik 17 of 18 was, stopte ik met mijn studies. Thuisblijven en niets doen, was ondenkbaar. Ik speelde voetbal in vierde klasse, bij Hyères FC. Ik kwam bij de A-ploeg op mijn zeventiende en kreeg een klein salaris, maar dat was niet genoeg om van te leven. Mijn vader, die zakenman is, hielp me een baantje vinden als bezorger. Ik had al een paar teleurstellingen achter de rug en dacht erover om mijn voetbalcarrière op te geven. En net op dat moment kreeg ik de kans om een contract te tekenen in derde klasse, bij Boulogne-sur-Mer. Zo werd mijn carrière gelanceerd.' Er zijn niet veel spelers in het profvoetbal die al een andere job hebben gedaan. Teuma: 'Dat klopt. Ik had vroeger een coach die nogal ouderwets was en hij adviseerde mij om te gaan werken. Ik vond dat vreemd, want het was een nachtjob en ik vreesde dat ik moe zou zijn. Maar hij dacht dat het me de volwassenheid zou geven die ik nodig had om verder te gaan. En dat was het geval.' Na Boulogne ging je via Red Star naar Union. En nu zitten jullie in 1A. Wat kunnen we verwachten? Teuma: 'Er is een gezegde: 'Begrens je uitdagingen niet, daag je grenzen uit'. Ik vertrek vanuit het principe dat je altijd hoger kan mikken. Je moet natuurlijk je hoofd erbij houden en beseffen dat je de Champions League niet gaat winnen. De prioriteit is om zo snel mogelijk het behoud te verzekeren. We zitten in 1A, en we zijn hier om te blijven. Ik heb het geluk bij een ambitieuze club te zitten met veel normen en waarden. Daar moeten we op voortbouwen.' Was het team van vorig jaar sterker in vergelijking met de vorige seizoenen, toen Union altijd net achter de gepromoveerde teams eindigde? Of was de concurrentie gewoon zwakker? Teuma: 'Wat kwaliteiten betreft, waren we niet sterker. Maar Mazzu slaagde erin om een echt team te creëren. Daarvoor hadden we veel individuen met enorme kwaliteiten, maar soms ontbrak het ons aan het collectief dat een team sterk maakt. Het is waar dat clubs als Virton en Roeselare er niet meer waren, maar we speelden ook tegen Seraing, dat nu in 1A zit. Het algemene niveau is misschien gedaald, maar dat doet niets af aan onze prestatie.' Vorig seizoen begonnen jullie altijd als favoriet aan een wedstrijd. Dat wordt dit jaar anders. Teuma: 'In alle bescheidenheid durf ik zeggen dat we vorig jaar geen enkele wedstrijd startten met het idee dat we niet zouden winnen. Dat is mijn mentaliteit, ik ben de kapitein van deze ploeg en ik wil elke wedstrijd winnen, of het nu Brugge of Lierse is. Ik zal mijn filosofie niet veranderen. We gaan naar 1A om te winnen.' Jullie spelen je eerste wedstrijd tegen Anderlecht. Vorig jaar liep dat niet goed af... Teuma: ( onderbreekt) 'Dat is geen goede herinnering, maar twee, drie jaar geleden liep het anders ( Union schakelde Anderlecht uit in de beker in 2018, nvdr.). Ik zou dus zeggen: het kan alle kanten uit, de bal ligt in het midden.' ( lacht) Waren jullie vorig seizoen niet een beetje te naïef in die bekerwedstrijd tegen Anderlecht? Teuma: 'Achteraf gezien misschien wel. Bij 0-2 hadden we tegen onszelf moeten zeggen: 'Nu sluiten we de winkel.' Misschien was dat een jeugdfout. We gingen er een beetje te hard voor en betaalden dat contant. Het is frustrerend om vijf doelpunten te pakken, maar het was een goede les: tegen grote ploegen en grote spelers telt elk detail. De kleine foutjes die we ons in 1B permitteerden, waarbij de kansen van onze tegenstanders naast gingen, kwamen ons nu duur te staan.' De voorbereiding verliep goed. Zet dat de toon voor het seizoen? Teuma: 'Het kan misleidend zijn. Veel van de teams waar we tegen spelen, hebben hun kern nog niet volledig gevormd en de intensiteit is niet hetzelfde. Ik ben daar nuchter in. 'Ze versloegen Zulte met 0-4, ze zullen hen een pak rammel geven in de competitie.' Neen, ik weet zeker dat we in Zulte niet met 0-4 zullen winnen. Al hoop ik het wel, maar het zal niet dezelfde wedstrijd zijn. Voor het vertrouwen zijn zulke voorbereidingsmatchen wel goed. We houden onze filosofie aan: we spelen elke wedstrijd om te winnen.' Je scoorde het winnende doelpunt in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Lens (0-1). Let je erg op je statistieken? Teuma: 'Daar richt ik me niet op. Ik ben een middenvelder, mijn inhoud is het belangrijkste. Als je kijkt naar het hoogste niveau, is een Marco Verratti heel weinig beslissend, maar hij is een van de beste middenvelders ter wereld. Ik vergelijk mezelf natuurlijk niet met hem, maar ik zou meer in die klasse zitten. Veel ballen aanraken en er zo weinig mogelijk verliezen. Als ik daarbij ook nog kan scoren is dat mooi meegenomen, maar het is niet mijn prioriteit.' Je bent nu anderhalf jaar kapitein, hoe pak je dat aan? Teuma: 'Die rol zit in me, ik ben altijd aanvoerder geweest in jeugdploegen. Het is altijd mijn mentaliteit geweest om mensen te pushen, aan te moedigen, te praten, een leiderschapsrol op te nemen. Zo komt de aanvoerdersband vanzelf naar je toe. Het stelt me ook in staat om mijn emoties onder controle te houden, om tegen mezelf te zeggen dat ik een belangrijke rol heb en dat ik op mijn taak berekend moet zijn. Hoe meer verantwoordelijkheid ik heb, hoe beter ik ben.' Bij Union spelen voetballers van verschillende achtergronden. Hoe communiceer je met hen? Teuma: 'In het begin was dat moeilijk omdat ik geen Engels sprak. Dus ben ik lessen gaan volgen, nog steeds trouwens. Wij hebben het geluk dat alle buitenlanders Engels spreken, behalve wij Fransen, die eigenwijs zijn en alleen Frans spreken. Als kapitein is het heel belangrijk dat er geen verschillen zijn, dat ik met iedereen spreek. Het helpt me bij de Union, maar het helpt me ook als ik naar de Maltese nationale ploeg ga.' ( zie kader) Afgezien van Matthias Fixelles zijn alle belangrijke spelers van vorig seizoen gebleven. Was je bang dat er iemand zou vertrekken? Iemand als Dante Vanzeir viel bijzonder op. Teuma: 'Eerlijk gezegd wist ik dat hij zou blijven als Union hem wilde houden. Dit is een club met ambitie, met plannen. Dan hou je je beste spelers.' Daar is een bepaalde hoeveelheid geld voor nodig. Teuma: 'Dat is duidelijk. We hebben Brighton achter ons, dus dat helpt. Casper Nielsen heeft net zijn contract verlengd, wat niet onbelangrijk is. Zelf heb ik vorig jaar mijn contract met vier jaar verlengd. Union neemt daar het voortouw in. 'Je bent onze aanvoerder, we verlengen je voor de lange termijn.'' Heb je er ooit aan gedacht om te vertrekken? Teuma: 'Ik heb nooit onder stoelen of banken gestoken dat ik veel ambitie heb. Maar ik ben hier heel gelukkig: mijn familie voelt zich goed, ik verdien goed, ik ben aanvoerder, we zitten in 1A, ik geloof heel erg in het project. Als dat op een gegeven moment niet meer het geval is, zal ik bepaalde deuren openen.'